· Ολυμπιακός

Μπαρτζώκας: «Είναι σημαντικό που είμαστε εδώ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου σημείωσε το πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεσαι στο Final-4.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετράει την πέμπτη συνεχόμενη παρουσία του σε Final-4 και στις δηλώσεις του τόνισε πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται η ομάδα του κάθε χρόνο στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν είναι πλεονέκτημα το ότι παίζουν στην Αθήνα ή αν βάζει μεγαλύτερη πίεση: «Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν ταξιδέψαμε. Όπου παίζουμε πάντα οι οπαδοί μας είναι εκεί, είτε στο Βελιγράδι, είτε στο Άμπου-Ντάμπι, είτε στην Αθήνα. Είναι σημαντικό που είμαστε εδώ. Είναι κάτι που ο κόσμος εκτός του μπάσκετ δεν καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι. Όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι στο Φ4. Δεν είναι εύκολο, φανταστικές ομάδες είναι εκτός των πλέι-ιν. Εκτιμάμε την στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ακόμα ένα βήμα, να πάρουμε το τρόπαιο. Θα προσπαθήσουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε, είμαστε ενωμένοι. Ας δούμε τι θα γίνει».

