Ακυρώθηκε το ραντεβού Γιαννακόπουλου-Αταμάν

Αν και οι περισσότεροι περίμεναν με αδημονία το σημερινό ραντεβού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίν Αταμάν, μάλλον θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η συνάντηση των δύο ανδρών ακυρώθηκε και δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί απόψε.

Στην ατζέντα της συνάντησης ήταν να γίνει ο ευρωπαϊκός απολογισμός της ομάδας, μετά από τον αποκλεισμό της ομάδας από τη Euroleague, αλλά και οι επόμενες κινήσεις, εν όψει του τελευταίου στόχου της ομάδας που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΚΙΝ ΑΤΑΜΑΝ