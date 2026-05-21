Ολυμπιακός: «Τελειώνει» του Κοστίνια στην Μπράιτον

Λεπτομέρειες φαίνεται πως απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κοστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον.

Ακόμα δεν υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων, αλλά οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η Μπράιτον έχει καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό που ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη, ενώ στον ίδιο τον Κοστίνια έχει προσφέρει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.