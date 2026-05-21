Με σπασμένο δάχτυλο στον τελικό ο Εμιλιάνο Μαρτίνες

Η Άστον Βίλα έγραψε… ιστορία χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη αφού συνέτριψε τη Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League και βρέθηκε ξανά σε ευρωπαϊκή κορυφή μετά από 44 ολόκληρα χρόνια.

Μετά το παιχνίδι σε συνέντευξή του στο ΕSPN o Eμιλιάνο Μαρτίνες αποκάλυψε πως έπαιζε με σπασμένο δάχτυλο: «Απόψε έσπασα το δάχτυλό μου στην προθέρμανση, αλλά δεν το είδα ως κακό πράγμα. Δεν είχα σπάσει δάχτυλο πριν και κάθε φορά που προσπαθούσα να πιάσω την μπάλα, το ένιωθα να φεύγει στην αντίθετη κατεύθυνση».

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία στην Εθνική ομάδα της Αργεντινής εν όψει Μουντιάλ, αλλά ο ίδιος ο τερματοφύλακας έδειξε να μην το έχει και πολύ στο μυαλό του. Προς το παρόν τουλάχιστον. «Είναι ώρα να πανηγυρίσω με τα παιδιά, το απόλαυσα. Μετά στρέφω την προσοχή μου στο Παγκόσμιο Κύπελλο».