2026: Η χρονιά των gamers και ο επίσημος εχθρός της κοινωνικής ζωής

Είναι λίγο αργά για resolutions, αλλά δεν βλάπτει να πούμε ότι το 2026 το οποίο μόλις μπήκε στο δεύτερο τέταρτό του, ότι δεν είναι χρονιά για self-improvement, αλλά κυρίως για survival. Είναι η χαρά του entertainment, η αποθέωση του videogaming.

Και προσοχή, δεν το λέμε από άποψη δυσκολίας παιχνιδιών, αλλά από εκείνη της ποικιλίας και των νέων εκπληκτικών δυνατοτήτων που απλώνονται μπροστά μας.

Με λίγα λόγια, η gaming βιομηχανία φέτος δεν βγάζει απλώς τίτλους, αλλά το πιο βαριά πυροβολικά της, όπως συνέβη πρόσφατα με το Resident Evil Requiem. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα ρίχνει μήνα-μήνα, μεθοδικά, λες και είναι blockbuster films που η μία «χτυπάει» την άλλη στο box office.











Όπως έχεις αντιληφθεί, η gaming φάση τώρα ξεκινάει και πρέπει να αρχίσουμε σταδιακά να αποχαιρετάμε τη social ζωή μας. Ξεκίνα να οργανώνεσαι.

Ανοιξιάτικη, υπαρξιακή κρίση με το "Pragmata"

HUD hallucinations, υπαρξιακές ερωτήσεις. Google searches τύπου «τι εννοούσε το τέλος;». Εδώ αρχίζεις να βλέπεις mini map όταν πας κουζίνα. Το Pragmata δεν έρχεται να σε διασκεδάσει, κυρίως όμως για να σε αποσυντονίσει σε μια Sci-fi ατμόσφαιρα που δεν εξηγεί πολλά.











To καλοκαίρι αποχαιρετάμε την παραλία

Οι λόγοι είναι 4 και καθένας εξ αυτών έχει ειδική βαρύτητα για να σε κολλήσει στην οθόνη. Τα βαριά όπλα εδώ είναι δύο, με άλλα δύο να παραμονεύουν για να κλέψουν τη δόξα.

Τα φαβορί; 007: First Light και Marvel's Wolverine

Γίνεται αλλιώς; Από τη μία τα Origins του 007, το πρώτο videogame για τον James Bond μετά από πολλά χρόνια και όλα αυτά σε μια περίοδο που αναζητούμε ακόμα τον διάδοχο του Daniel Craig.











Από την άλλη, ο πλέον brutal superhero της Marvel, ο Wolverine με νέο πρόσωπο (o τηλεοπτικός Σπάρτακος του Liam McIntyre) σε έναν open world με νύχια, οργή και βίαιη κάθαρση.











Όλη η προσοχή σαφώς και θα είναι στους δύο blockbuster heroes, ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να υποτιμήσει τα Marathon (extraction shooter με paranoia ως βασικό μηχανισμό) και το LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, που μπορεί να μην έχει να κάνει με Arkham Games, αλλά σίγουρα θα φέρει απολαυστική και χαοτική νοσταλγία σε όποιον ασχοληθεί μαζί του.











Όπως καταλαβαίνει κανείς, το καλοκαίρι δεν έχει παραλία, αλλά οθόνη σε απόσταση λίγων μέτρων και controller στο χέρι. Όσο για τον ήλιο; Απλώς optional.











Όλοι περιμένουν τον Νοέμβριο και ο λόγος είναι προφανής

Από το καλοκαίρι μέχρι και το φθινόπωρο είναι βέβαιο ότι δεν θα πολυβγούμε στην κοινωνία, καθώς έρχονται Forza Horizon 6 για «μία κούρσα ακόμα», το πολυαγαπημένο Fable που έρχεται να μας τάξει έναν μαγικό κόσμο, γεμάτο ηθικές αποφάσεις που χαλάνε φιλίες, ενώ το Halloween: The Game είναι βέβαιο ότι θα μας κρατήσει αρκετά βράδια σε αγρυπνία από την τρομάρα.











Όλα αυτά μέχρι να έρθει το takeover του Νοεμβρίου με τον ερχομό του Grand Theft Auto VI. Το γεγονός της χρονιάς, το event που αναμένεται να κοντράρει στα ίσα σε δημοτικότητα ακόμα και την Οδύσσεια του Christopher Nolan ή το Avengers: Doomsday.

Είναι πολιτισμική στιγμή. Είναι η φάση που η κοινωνική ζωή κάθε gamer γίνεται optional DLC ενώ ταυτόχρονα θα γεννηθούν πολλοί ακόμα επίδοξοι μνηστήρες του PlayStation 5.

Και δεν χρειάζεται να αναλύσουμε κάτι πάνω σε αυτό, απλώς να περιμένουμε μέχρι να φτάσει η στιγμή της κυκλοφορίας του. Ή απλώς να απολαύσουμε μέχρι τότε τις στιγμές ελευθερίας μας, ανάμεσα στον κόσμο. Όχι ότι μέχρι τότε θα είσαι κοινωνικός αρκετά, απλώς υπάρχει ελπίδα να σε δει λίγο ο ήλιος.











Όπως καταλαβαίνει κανείς, το 2026 είναι η χρονιά που θα χαθείς, σε open worlds, σε boss fights, σε multiplayer lobbies και σε ιστορίες που θα συζητιούνται για χρόνια, και αυτό δεν είναι καθόλου κακό.

Το 2026 πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι η χρονιά του κινηματογράφου. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι είναι κυρίως, η χρονιά των gamers και του «αντίο» κοινωνική ζωή.