Στίβος: Ντεμπούτο στην Κηφισιά για τη Στεφανίδη

Το ντεμπούτο της στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει η Κατερίνα Στεφανίδη, με την πρώην Ολυμπιονίκη να συμμετέχει το Σάββατο (23/5) στο «Kifisia Jump».

Για τον πρώτο της αγώνα μπροστά στο ελληνικό κοινό ετοιμάζεται η Κατερίνα Στεφανίδη, με την Ελληνίδα αθλήτρια να συμμετέχει το Σάββατο 23/5, στο «Kifisia Jump», στο Άλσος Κηφισιάς.

Η Ολυμπιονίκης του επί κοντώ θέλει να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις τον Αύγουστο, με μεγάλο στόχο το Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ.

«Είμαστε στην Ελλάδα από τις 17 του μήνα μετά το κουραστικό ταξίδι από τις ΗΠΑ. Έκανα ήδη την πρώτη μου προπόνηση στο ΟΑΚΑ και, παρά την κούραση, δοκίμασα τα νέα μου κοντάρια, τα οποία θα χρησιμοποιήσω και το καλοκαίρι στους αγώνες. Ο πρώτος μου αγώνας θα γίνει στην Κηφισιά, όπου ελπίζω ο καιρός να μη μας χαλάσει τα σχέδια. Ωστόσο, έχουμε ήδη αποφασίσει πως θα μπω με μικρότερα κοντάρια και μικρότερη φόρα», είπε αρχικά η Ολυμπιονίκης του 2016 και συμπλήρωσε για τη γενικότερη αγωνιστική της κατάσταση: «Είμαι αρκετά καλά και θεωρώ πως σε κανονικό στάδιο, και όχι σε υπερυψωμένο στίβο, μπορώ να κάνω 4,50 με 4,60 μέτρα. Σωματικά αισθάνομαι πολύ καλά και βλέπω σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Η ταχύτητά μου έχει ανέβει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και αυτό σημαίνει πως πρέπει να ανέβω και σε κοντάρια».

Στη συνέχεια, η Στεφανίδη θα αγωνιστεί στο Women Gala της Φιλοθέης στις 3/6:

«Εκεί θα μπω με κανονική φόρα, καθώς ενδιάμεσα θα έχω κάνει περισσότερα άλματα στην προπόνηση και θα φτάσω στο επίπεδο που θέλω. Είμαι αρκετά αισιόδοξη για τη συνέχεια, με βάση όσα έχω κάνει μέχρι τώρα. Στόχος μου είναι κάθε μήνα να ανεβαίνω περίπου 10 εκατοστά και να φτάσω τον Αύγουστο να μπορώ να πηδάω πάνω από τα 4,70μ., επίδοση που μπορεί να σε βάλει ακόμη και στο βάθρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Στεφανίδη θα αγωνιστεί και στο μίτινγκ Fly in SKG SKY στη Θεσσαλονίκη, στις 13 Ιουνίου, ενώ στο πλάνο της βρίσκονται και οι Βαλκανικοί Αγώνες του Βόλου.

