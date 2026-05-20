«Στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Τζέιμς Ουάισμαν»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο στην EuroLeague και σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζέιμς Ουάισμαν.

Ο 25χρονος σέντερ, ύψους 2,08 μ., παραμένει ελεύθερος από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ολοκληρώθηκε η σύντομη παρουσία του στους Ιντιάνα Πέισερς με δεκαήμερο συμβόλαιο.

Ο Ουάισμαν είχε επιλεγεί στο Νο.2 του NBA Draft το 2020 από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Η Μακάμπι φέρεται να έχει ξεχωρίσει τον Αμερικανό ψηλό για τη στελέχωση της frontline της, βλέποντας σε εκείνον έναν παίκτη με εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο.

Στην καριέρα του στο NBA, ο Ουάισμαν έχει αγωνιστεί σε 152 παιχνίδια, μετρώντας κατά μέσο όρο 9 πόντους και 5,5 ριμπάουντ, έχοντας παράλληλα ποσοστό 56% στα σουτ εντός πεδιάς.