Ολυμπιακός - Μπαρτσελονέτα 9-12: Ήττα πριν από το Final-4 της Μάλτας

Με ήττα 12-9 από τη Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη φάση των «8» του Champions League. Η αναμέτρηση δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες οι ομάδες είχαν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Final-4 της Μάλτας.

Στους ημιτελικούς της 11ης Ιουνίου, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Προ Ρέκο, ενώ η Μπαρτσελονέτα, που έκλεισε αήττητη τον Α’ όμιλο, θα βρεθεί απέναντι στη Φερεντσβάρος.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Αλαφραγκή, όμως οι Καταλανοί απάντησαν με τρία συνεχόμενα γκολ, δύο εκ των οποίων σημείωσε ο Βίγκβαρι, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1. Στη δεύτερη περίοδο, ο Νικολαϊδης μετουσίωσε σε γκολ την εξαιρετική ασίστ του Φουντούλη, ενώ λίγο αργότερα ο Γενηδουνιάς ισοφάρισε με δυνατό σουτ από την περιφέρεια.

Η Μπαρτσελονέτα ανέκτησε γρήγορα το προβάδισμα και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 6-4, εκμεταλλευόμενη και τη δυστοκία των γηπεδούχων στον παίκτη παραπάνω, όπου ο Ολυμπιακός είχε 1/7.

Οι πρωταθλητές Ισπανίας ανέβασαν τη διαφορά στο 8-5, με τον Αγκίρε να αποκρούει πέναλτι του Γενηδουνιά, ενώ ο Μπιέλ διαμόρφωσε το 10-6 στην εκπνοή της τρίτης περιόδου. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να επιστρέψει στο τελευταίο οκτάλεπτο, όμως η άμυνα της Μπαρτσελονέτα και οι επεμβάσεις του Αγκίρε δεν άφησαν περιθώρια ανατροπής.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-3, 2-4, 3-2

Διαιτητές: Σαβίνοβιτς (Κροατία), Ιβανόφσκι (Μαυροβούνιο)

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης, Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Μπαρτσελονέτα (Φραν Φερνάντεζ): Αγκίρε, Μουναρίθ 1, Βελότο 2, Βαλς, Σαναούχα, Ετσενίκε 2, Χ. Μπούστος, Κασαμπέγια, Ταούλ 1, Βίγκβαρι 3, Μπιέλ 2, Αλ. Μπούστος 1, Ντελμάς, Γκομίλα.