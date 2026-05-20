«Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα ο Μπόνγκα»

H Μπαρτσελόνα έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Άιζακ Μπόνγκα, θέλοντας να προσθέσει ακόμη περισσότερη ποιότητα στη γραμμή των φόργουορντ, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo»,.

Ο Μπόνγκα προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με την Παρτιζάν και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων τόσο από την EuroLeague όσο και από το NBA.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, η Μπαρτσελόνα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη, η οποία υπολογίζεται περίπου στις 700.000 ευρώ. Παράλληλα, ομάδες του NBA παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, με το σχετικό NBA-out να φτάνει περίπου τις 875.000 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, η Παρτιζάν επιθυμεί να διατηρήσει τον Μπόνγκα στο Βελιγράδι, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει ακόμη καταλήξει στην τελική του απόφαση για το επόμενο βήμα της καριέρας του.