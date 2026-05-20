Euroleague Final Four 2026: Στην Αθήνα οι αποστολές των τριών φιναλίστ

Στην ελληνική πρωτεύουσα βρίσκονται ήδη Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια – Στο ξενοδοχείο οι αποστολές Τούρκων και Ισπανών. 

Επισήμως πλέον, μετράμε αντίστροφα για το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το Final Four 2026 στην Αθήνα, το οποίο θα διεξαχθεί στο επιβλητικό Telekom Center Athens.

Το τριήμερο 22-24/5, τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν την κορυφή της Euroleague. Οι τρεις από αυτές, έφτασαν στην Ελλάδα και στο ξενοδοχείο όπου κατέλυσαν οι αποστολές που θα συμμετάσχουν στο Final Four.

Τον Ολυμπιακό που βρίσκεται στη χώρα του, ακολούθησαν οι αφίξεις των Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε. Οι δύο ισπανικές και η μία τούρκικη ομάδα, έφτασαν στην Αθήνα το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης.

Την αποστολή της «βασίλισσας» ακολούθησε και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, αν και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Χωρίς προβλήματα έφτασαν και οι αποστολές Βαλένθια και Φενέρμπαχτσε.

