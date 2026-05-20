NBA: Αντιπρόεδρος Προσωπικού Παικτών στους Μπουλς ο Έισι Λο

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Έισι Λο, κάνει το επόμενο βήμα στην επαγγελματική του πορεία. Οι Σικάγο Μπουλς ανακοίνωσαν την ένταξή του στο οργανόγραμμα της ομάδας, με τον Αμερικανό να αναλαμβάνει χρέη Αντιπροέδρου Προσωπικού Παικτών.

Ο Λο θα έχει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό των «Ταύρων», με βασικές αρμοδιότητες το σκάουτινγκ και τη διαδικασία του NBA Draft, συμμετέχοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του ρόστερ για τα επόμενα χρόνια.

Πριν από τη νέα του θέση στους Μπουλς, ο πρώην γκαρντ είχε εργαστεί σε οργανισμούς του NBA όπως οι Μπρούκλιν Νετς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Σακραμέντο Κινγκς, χτίζοντας σημαντική εμπειρία στο κομμάτι της αξιολόγησης παικτών και της στελέχωσης ομάδων.