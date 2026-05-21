Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα 0-3: Το σήκωσαν οι «χωριάτες» με… αναμονή 44 ετών!

Η Άστον Βίλα έγραψε ιστορία στην Κωνσταντινούπολη, καθώς επικράτησε με 3-0 της Φράιμπουργκ στο «Besiktas Park» και κατέκτησε το Europa League. Οι «χωριάτες» πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό και επέστρεψαν στις ευρωπαϊκές κατακτήσεις έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πρόσθεσε το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην τροπαιοθήκη της μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1982, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League της σεζόν 2026/2027. Παράλληλα, η αγγλική ομάδα πήρε και το εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, που θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στη Red Bull Arena του Σάλτσμπουργκ.

Η Άστον Βίλα πήρε ισχυρό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο χάρη στα γκολ των Τίλεμανς στο 41’ και Μπουέντια στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Η Φράιμπουργκ δεν κατάφερε να αντιδράσει ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ρότζερς να διαμορφώνει το τελικό 3-0 πριν από τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, έπειτα από ασίστ του Μπουέντια.

Οι Γερμανοί έμειναν με την εμπειρία της συμμετοχής σε έναν ευρωπαϊκό τελικό, χωρίς να καταφέρουν να κατακτήσουν το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας τους, απέναντι σε μία ανώτερη ομάδα και έναν προπονητή με τεράστια εμπειρία στη διοργάνωση.

Για τον Ουνάι Έμερι αυτό ήταν το πέμπτο Europa League της καριέρας του. Ο Ισπανός τεχνικός είχε προηγουμένως κατακτήσει τρεις φορές το τρόπαιο με τη Σεβίλλη και μία με τη Βιγιαρεάλ, φτάνοντας πλέον τις πέντε κατακτήσεις σε έξι τελικούς με τέσσερις διαφορετικούς συλλόγους μέσα σε διάστημα 12 ετών.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)

Φράιμπουργκ (Γιούλιαν Σούστερ): Ατουμπόλου, Κούμπλερ (73' Μακέμπο), Ματίας Γκίντερ, Λίνχαρτ (62' Ροζενφέλντερ), Τρέου, Έγκεσταϊν, Χέφλερ (61' Χέλερ), Μπέστε (86' Κρίστιαν Γκίντερ), Μανζάμπι, Γκρίφο (73' Σέρχαντ), Ματάνοβιτς.

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Πάου Τόρες (88' Ντάγκλας Λουίς), Ντιν (81' Μάατσεν), Λίντελοφ (66' Ονάνα), Τίλεμανς (88' Μινγκς), ΜακΓκίν, Ρότζερς, Μπουεντία (81' Σάντσο), Ουότκινς.