Ο Ουνάι Έμερι συνεχίζει να συνδέει το όνομά του με το Europa League, καθώς οδήγησε την Άστον Βίλα στην κατάκτηση του τροπαίου και έφτασε συνολικά τις πέντε κατακτήσεις στη διοργάνωση.

Η διαδρομή του στο Europa League ξεκίνησε με τη Σεβίλλη, με την οποία κατέκτησε τρεις συνεχόμενους τίτλους το 2014, το 2015 και το 2016, δημιουργώντας μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της διοργάνωσης. Το 2021 πανηγύρισε ακόμη ένα τρόπαιο με τη Βιγιαρεάλ, επικρατώντας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Παρά την ήττα του στον τελικό του 2019 με την Άρσεναλ, ο Έμερι παρέμεινε ο απόλυτος «ειδικός» του Europa League και πλέον, με την επιτυχία του στον πάγκο της Άστον Βίλα, έφτασε σε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα.

Συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο με τρεις διαφορετικούς συλλόγους, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους τεχνικούς της σύγχρονης εποχής.