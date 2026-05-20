NBA: Κοντά στην έξοδο από τους Μπακς ο Αντετοκούνμπο - Εξετάζονται προτάσεις για ανταλλαγή

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια. Ο γνωστός δημοσιογράφος υποστήριξε πως ο Έλληνας σούπερ σταρ έχει ενημερώσει εδώ και μήνες τον οργανισμό ότι θεωρεί πως έχει έρθει η στιγμή να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Όπως ανέφερε, οι Μπακς έχουν ήδη ξεκινήσει να εξετάζουν τις προτάσεις που φτάνουν στα γραφεία τους, με αρκετές μεγάλες αγορές του ΝΒΑ να αναμένεται να κινηθούν δυναμικά για την απόκτησή του. Ανάμεσα στις ομάδες που συνδέονται με τον Αντετοκούνμπο βρίσκονται το Μαϊάμι, η Μινεσότα, η Βοστώνη και οι Λέικερς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους Λέικερς, σημειώνοντας πως είχαν δείξει ενδιαφέρον ήδη από την περίοδο του trade deadline. Παράλληλα, εξήγησε πως το πακέτο που μπορούν να προσφέρουν αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει τρία picks πρώτου γύρου και οικονομική ευελιξία μέσω cap space, ωστόσο εκτίμησε ότι οι Μπακς πιθανότατα θα βρουν πιο ελκυστικές προτάσεις στην αγορά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σαμς Σαράνια:

«Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι πλέον επίσημα ανοιχτοί σε προτάσεις. Συζητούν με ομάδες και εξετάζουν τις καλύτερες προσφορές που θα δεχτούν μέχρι το draft, πριν πάρουν την τελική τους απόφαση.

Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως ο Γιάννης, εδώ και μήνες, έχει ξεκαθαρίσει στους Μπακς και στους ανθρώπους που έπρεπε να το γνωρίζουν, πως ήρθε η στιγμή οι δύο πλευρές να χωρίσουν δρόμους και να προχωρήσουν παρακάτω.

Και αυτό που έμαθα μετά τις δηλώσεις του Τζίμι Χάσλαμ -όταν είπε πως είτε θα επεκτείνει το συμβόλαιό του είτε θα γίνει trade- είναι ότι η στάση του Γιάννη δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Μπακς θα εξετάσουν πολύ σοβαρά τις προσφορές που πλέον δέχονται επίσημα.

Θα δείτε ομάδες όπως το Μαϊάμι, η Μινεσότα, η Βοστώνη, αλλά και οι Λέικερς να εμπλέκονται. Οι Λέικερς είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Γιάννη ήδη από το trade deadline.

Αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορούν να προσφέρουν είναι τρία picks πρώτου γύρου και cap space και ουσιαστικά να απορροφήσουν το συμβόλαιο του Γιάννη. Όμως, αν είσαι οι Μπακς, θα αντάλλασσες τον Γιάννη στους Λέικερς απλά για cap space, για τρία picks πρώτου γύρου; Η αίσθησή μου είναι πως η αγορά θα προσφέρει κάτι καλύτερο. Υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση από αυτό. Ο χρόνος θα δείξει τι θα συμβεί μέσα στις επόμενες έξι εβδομάδες».