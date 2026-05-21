Χαμόγελα στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Άστον Βίλα – Τι σημαίνει για τους Πειραιώτες

Η Άστον Βίλα πανηγυρίζει την κατάκτηση του Europa League. Οι «χωριάτες» το σήκωσαν στην Κωνσταντινούπολη και μαζί τους χάρηκε και ο Ολυμπιακός! Καθώς η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι πιθανό να επηρεάσει το ευρωπαϊκό του καλοκαίρι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν νίκη και κατάκτηση της αγγλικής ομάδας, κάτι που έγινε. Πλέον, απομένει μία προϋπόθεση για να γλιτώσει η ελληνική ομάδα τον β’ προκριματικό του Champions League: Να τερματίσουν οι «χωριάτες» στην πρώτη τετράδα της Premier League.

Αν συμβεί αυτό, το rebalancing της UEFA στέλνει τον Ολυμπιακό απ’ ευθείας στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Διασφαλίζοντάς του παράλληλα και συμμετοχή μίνιμουμ στη League Phase του Europa League. Κάτι που θα γίνει αν αποκλειστούν στον γ’ προκριματικό.

Όπως είναι λογικό η προκριματική φάση στην οποία θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός, επηρεάζει όλη την προετοιμασία του. Αν μείνει στον β’ προκριματικά, θα αρχίσει δουλειά 22 Ιουνίου. Αν πάει στον γ’ προκριματικό, τότε η προετοιμασία θα αρχίσει αρχές Ιουλίου.