Άμεσα αναμένεται η συνάντηση Μαρινάκη-Μεντιλίμπαρ

Επί τάπητος βρίσκεται ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, αλλά τίποτα δε μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο αν πρώτα δεν πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η συνάντηση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα έτσι ώστε να παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για την επομένη ημέρα του Ολυμπιακού την νέα σεζόν.

Το ραντεβού με τον Μεντιλίμπαρ θεωρείται θέμα χρόνου και αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο, τόσο για την παραμονή του όσο και για τον συνολικό σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βάσκος τεχνικός, πάντως, συνεχίζει κανονικά να σχεδιάζει την ομάδα για τη νέα σεζόν, προκειμένου να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη.