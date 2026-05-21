Πρόστιμα στον ιδιοκτήτη της ΑΕΛ και στην ΠΑΕ ΟΦΗ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Κηρύσσει τον εγκαλούμενο, Αχιλλέα Νταβέλη, πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, - δημόσιες δυσμενείς κρίσεις και δυσφήμηση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων) και του επιβάλλει χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Κηρύσσει την εγκαλούμενη ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 πειθαρχικά ελεγκτέα για τις παραβάσεις των άρθρων 15 παρ. 1 εδ. α΄ και γ΄ και 2 α του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ. Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο α) για την παράβαση του άρθρου 15 παρ. 1α Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ χρηματική ποινή ύψους δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, β) για την παράβαση του άρθρου 15 παρ. 1γ Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ χρηματική ποινή ύψους χιλίων (1.000) ευρώ και γ) για την παράβαση του άρθρου 15 παρ. 2α Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ, τελεσθείσα καθ’ υποτροπή, χρηματική ποινή ύψους έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο συνολική χρηματική ποινή ύψους δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (15.500) ευρώ (τελικός Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ στις 25-04-2026).