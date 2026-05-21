Παναθηναϊκός: «Υπάρχει δρόμος για τη συμφωνία με Νέστρουπ» - Ποιον θα φέρει μαζί του στην Ελλάδα

Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για να αποτελέσει οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ.

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση νέου προπονητήμε τον Γιάκομπ Νέστρουπ, να είναι η Νο1 επιλογή για τον διάδοχο του Ισπανού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της δανέζικης «Bold», ο Παναθηναϊκός και ο 38χρονος τεχνικός έχουν ακόμα δρόμο να διανύσουν μέχρι να ολοκληρωθεί οριστικά η συμφωνία.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της ιστοσελίδας από την Βόρεια Ευρώπη, σε περίπτωση που η συμφωνία ολοκληρωθεί, ο Νέστρουπ θα εντάξει στο επιτελείο του και τον Στεφάν Μάντσεν, που τον είχε ως βοηθό στην Κοπεγχάγη.

«Υπάρχει ακόμη αρκετή απόσταση μέχρι την τελική συμφωνία, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ήδη στείλει προσφορά συμβολαίου στον Γιάκομπ Νέστρουπ», τονίζεται και συνεχίζει: «Ο Δανός προπονητής έθεσε τέλος στη συνεργασία του με την Κοπεγχάγη τον Μάρτιο, και το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του θα γραφτεί εκτός Δανίας, όπου έχει συνδεθεί με διάφορους συλλόγους σε πολλές περιπτώσεις».

Τέλος, το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει πως έχουν υπάρξει επαφές ανάμεσα στον πρώην τεχνικό της Κοπεγχάγης και του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου.