ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 12 έως τις 18 Μαΐου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 23 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Θεσσαλονίκη, επέλεξε το στοίχημα «Νικητής Τelevoting: Βουλγαρία» στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού και κέρδισε 15.100 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στο Σκορ Πλασέ 6 της 1ης ιπποδρομίας από το Windsor, ένας νικητής κέρδισε 1.184 ευρώ.