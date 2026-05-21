· ΟΦΗ

ΟΦΗ: «Ενδιαφέρον από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για Κόντη»

Η Άμπχα πήρε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και όπως αναφέρει δημοσίευμα της χώρας, εξετάζει την περίπτωση του Χρήστου Κόντη, για να αναλάβει τα ινία της ομάδας.

ΟΦΗ: «Ενδιαφέρον από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για Κόντη»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Χρήστος Κόντης πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία φέτος στον ΟΦΗ, τον οποίο ανέλαβε τον Οκτώβριο, οδηγώντας τον τόσο στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι εμφανίσεις και η δουλειά του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη εμφανιστεί «σειρήνες» από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του δημοσιογράφου Ρούντι Γκαλέτι, η Άμπχα εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Έλληνα τεχνικού ενόψει της συμμετοχής της στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Κόντης γνωρίζει το ποδόσφαιρο της χώρας, καθώς στο παρελθόν είχε εργαστεί εκεί ως συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παρ’ όλα αυτά, δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τον ΟΦΗ.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:06 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: «Ενδιαφέρον από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για Κόντη»

14:42 EUROLEAGUE

Άρης: Συναντήθηκαν Σιάο και Μπουένο – Όσα ειπώθηκαν για το μέλλον των «κιτρινόμαυρων»

14:18 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το νέο βίντεο του «τριφυλλιού» με το γήπεδο και φόντο την Ακρόπολη

14:13 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Προσπάθεια να διαλύσουν την ενότητά μας, νέος στόχος η κατάκτηση του πρωταθλήματος»

14:03 SUPER LEAGUE

AEK: Τιμωρία από τη ΔΕΑΒ για καταστροφές στην «Allwyn Arena» - Κλήθηκε και για συμπλοκές με την ΕΛΑΣ

13:47 STORIES

Πήλιος και Καλοσκάμης στο Allwyn Game Time σε ένα επεισόδιο για πρωταθλητές

13:25 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς για Ηλιόπουλο: «Η καρδιά του ανήκει στην ΑΕΚ, είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχα ποτέ»

13:08 EUROLEAGUE

Σκαριόλο: «Δεν είναι έμμονη ιδέα η Euroleague»

13:05 ΣΠΟΡ

Η Πέννυ Ρόγκα στο «Βράσε Μπάλα»: Στην Ελλάδα οι αθλήτριες δεν έχουν δικαίωμα στη μητρότητα

13:04 EUROLEAGUE

Καμπάτσο για το τελευταίο σουτ: «Εύκολη απάντηση, θα το δώσω στον Γιουλ!»

13:00 EUROLEAGUE

Μοντέρο: «Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στη regular season»

12:56 EUROLEAGUE

Μαρτίνεθ: «Είμαι περήφανος που είμαι στο Final-4»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας