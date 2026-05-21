ΟΦΗ: «Ενδιαφέρον από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για Κόντη»

Ο Χρήστος Κόντης πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία φέτος στον ΟΦΗ, τον οποίο ανέλαβε τον Οκτώβριο, οδηγώντας τον τόσο στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι εμφανίσεις και η δουλειά του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη εμφανιστεί «σειρήνες» από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του δημοσιογράφου Ρούντι Γκαλέτι, η Άμπχα εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Έλληνα τεχνικού ενόψει της συμμετοχής της στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Κόντης γνωρίζει το ποδόσφαιρο της χώρας, καθώς στο παρελθόν είχε εργαστεί εκεί ως συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παρ’ όλα αυτά, δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τον ΟΦΗ.