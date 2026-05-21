Μουντιάλ: «Υπάρχει ενδεχόμενο να διεξαχθεί με 64 ομάδες το 2030»

Βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί για πρώτη φορά με τη συμμετοχή 48 Εθνικών ομάδων, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό αγώνων στους 104, κάτι που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τον θεσμό. Παράλληλα, η διάρκεια του τουρνουά επεκτείνεται στις 40 ημέρες, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου και τον τελικό για τις 19 Ιουλίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, οι άνθρωποι της διοργάνωσης εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των ομάδων, φτάνοντας ακόμη και τις 64 συμμετοχές στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παρά το φιλόδοξο πλάνο, υπάρχουν σημαντικά εμπόδια που δυσκολεύουν την υλοποίησή του. Το βασικότερο αφορά το αγωνιστικό format και τη χρονική διάρκεια της διοργάνωσης. Η επέκταση πέραν των 40 ημερών, επηρεάζει άμεσα τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και τη προετοιμασία των συλλόγων για τη νέα σεζόν.

Μια πιθανή ολοκλήρωση του τουρνουά μετά τις 20 Ιουλίου θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στις ομάδες, που ενδέχεται να στερούνταν βασικούς ποδοσφαιριστές στο ξεκίνημα της χρονιάς, ενώ θα αυξανόταν και ο κίνδυνος τραυματισμών λόγω της ελάχιστης περιόδου ξεκούρασης για τους διεθνείς.

Παρ’ όλα αυτά, η FIFA εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει κάθε πιθανό σενάριο, βλέποντας θετικά τη συμμετοχή περισσότερων χωρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο.