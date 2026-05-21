Αταμάν: «Προσπάθεια να διαλύσουν την ενότητά μας, νέος στόχος η κατάκτηση του πρωταθλήματος»

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις σε τουρκικό Μέσο και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα σενάρια σχετικά με το μέλλον του στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Τούρκος προπονητής πρόσθεσε πως είναι απογοητευμένος για τον αποκλεισμό από το Final Four και τόνισε πως τώρα στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final Four. Ο νέος μας στόχος είναι η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον Τύπο είναι παραμύθια και προσπάθεια χειραγώγησης με σκοπό να διαλύσουν την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά» ανέφερε ο Αταμάν στο «TRT Spor».