Αταμάν: «Προσπάθεια να διαλύσουν την ενότητά μας, νέος στόχος η κατάκτηση του πρωταθλήματος»
Ο Εργκίν Αταμάν πήρε θέση για τα σενάρια των τελευταίων ημερών, την αποτυχία πρόκρισης στο Final 4 και τον στόχο του πρωταθλήματος.
Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις σε τουρκικό Μέσο και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα σενάρια σχετικά με το μέλλον του στον Παναθηναϊκό AKTOR.
Ο Τούρκος προπονητής πρόσθεσε πως είναι απογοητευμένος για τον αποκλεισμό από το Final Four και τόνισε πως τώρα στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
«Είμαι πολύ απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final Four. Ο νέος μας στόχος είναι η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον Τύπο είναι παραμύθια και προσπάθεια χειραγώγησης με σκοπό να διαλύσουν την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά» ανέφερε ο Αταμάν στο «TRT Spor».