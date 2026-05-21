Καμπάτσο για το τελευταίο σουτ: «Εύκολη απάντηση, θα το δώσω στον Γιουλ!»

Ο Φακούντο Καμπάτσο έχει φάει τα Final-4 με το... κουτάλι και δείχνει να ξέρει καλά τι θα πρέπει να κάνει την κατάλληλη στιγμή.

«Νομίζω ότι η εμπειρία μετράει πολύ, είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Είμαστε χωρίς τον Έντι Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν, όμως το καλό είναι ότι είμαστε μια ομάδα με τρομερό επιθετικό ταλέντο. Έχουμε την εμπειρία και το ταλέντο για να κάνουμε σπουδαία πράγματα», τόνισε αρχικά ο Φακούντο Καμπάτσο.Ενώ, για ποιον παίκτη θα έδινε το τελευταίο σουτ, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη. «Εύκολη απάντηση, θα το δώσω στον Γιουλ!», υπογράμμισε ο Καμπάτσο.