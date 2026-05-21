· Ρεάλ Μαδρίτης

Καμπάτσο για το τελευταίο σουτ: «Εύκολη απάντηση, θα το δώσω στον Γιουλ!»

Ο... βετεράνος σε Final-4 Σέρχιο Γιουλ αποκάλυψε τι θα κάνει σε περίπτωση που ένας αγώνας πάει να κριθεί στο τελευταίο σουτ. 

 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Καμπάτσο για το τελευταίο σουτ: «Εύκολη απάντηση, θα το δώσω στον Γιουλ!»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Φακούντο Καμπάτσο έχει φάει τα Final-4 με το... κουτάλι και δείχνει να ξέρει καλά τι θα πρέπει να κάνει την κατάλληλη στιγμή.

«Νομίζω ότι η εμπειρία μετράει πολύ, είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Είμαστε χωρίς τον Έντι Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν, όμως το καλό είναι ότι είμαστε μια ομάδα με τρομερό επιθετικό ταλέντο. Έχουμε την εμπειρία και το ταλέντο για να κάνουμε σπουδαία πράγματα», τόνισε αρχικά ο Φακούντο Καμπάτσο.Ενώ, για ποιον παίκτη θα έδινε το τελευταίο σουτ, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη. «Εύκολη απάντηση, θα το δώσω στον Γιουλ!», υπογράμμισε ο Καμπάτσο.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:08 EUROLEAGUE

Σκαριόλο: «Δεν είναι έμμονη ιδέα η Euroleague»

13:05 ΣΠΟΡ

Η Πέννυ Ρόγκα στο «Βράσε Μπάλα»: Στην Ελλάδα οι αθλήτριες δεν έχουν δικαίωμα στη μητρότητα

13:04 EUROLEAGUE

Καμπάτσο για το τελευταίο σουτ: «Εύκολη απάντηση, θα το δώσω στον Γιουλ!»

13:00 EUROLEAGUE

Μοντέρο: «Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στη regular season»

12:56 EUROLEAGUE

Μαρτίνεθ: «Είμαι περήφανος που είμαι στο Final-4»

12:53 EUROLEAGUE

Ντε Κολό: «Είμαι ο Νάντο Ντε Κολό και θα το απολαύσω»

12:42 EUROLEAGUE

Γιασικεβίτσιους: «Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ»

12:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το Nations League αλλάζει: Ας (ξανα)προσποιηθούμε ότι το καταλαβαίνουμε

12:39 EUROLEAGUE

Παπανικολάου: «Δεν υπάρχει μαγικό... ραβδάκι για να κάνεις το κάτι παραπάνω»

12:37 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Είναι σημαντικό που είμαστε εδώ»

12:20 EUROLEAGUE

Ακυρώθηκε το ραντεβού Γιαννακόπουλου-Αταμάν

12:10 SUPER LEAGUE

Ρωσικά ΜΜΕ: «Ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες για τον Οζντόεφ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας