Νίκολιτς για Ηλιόπουλο: «Η καρδιά του ανήκει στην ΑΕΚ, είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχα ποτέ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς σε δηλώσεις του στη σερβική MozzartSport αναφέρθηκε στο Πρωτάθλημα που κατέκτησε με την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και στον Μάριο Ηλιόπουλο, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον καλύτερο ιδιοκτήτη που είχε ποτέ.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς:

Για τον Μάριο Ηλιόπουλο:

«Είναι ένας εξαιρετικά συμπαθής, δυναμικός χαρακτήρας, απρόβλεπτος και πολύ συναισθηματικός, κάτι που μου ταιριάζει γιατί είμαι κι εγώ έτσι. Είναι φρέσκος στο ποδόσφαιρο. Aυτή είναι μόλις η δεύτερη σεζόν του και η πρώτη μεγάλη επιτυχία, οπότε πρέπει να κατανοήσει κανείς τις υπερβολικές αντιδράσεις του στους πανηγυρισμούς. Μας παρείχε όλα όσα χρειαζόμασταν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχω απόλυτη αυτονομία.

Δεν εμπλέκεται στην εβδομαδιαία διαδικασία μας. Δεν παρεμβαίνει στο τεχνικό κομμάτι. Ο άνθρωπος αγαπά το ποδόσφαιρο. Του αρέσει να αγκαλιάζει έναν παίκτη όταν βγαίνει στο γήπεδο για να του δώσει ενέργεια. Μπαίνει στα αποδυτήρια λίγες φορές τον χρόνο, μετά από μεγάλες νίκες ή όταν δίνονται μπόνους, για να τραγουδήσει και να χορέψει με την ομάδα.

Έχουμε υγιή επικοινωνία. Ο αθλητικός διευθυντής Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο πρόεδρος Μηνάς Λυσάνδρου, ο ιδιοκτήτης και εγώ. Μιλάμε συχνά τηλεφωνικά και μερικές φορές οι τέσσερίς μας συναντιόμαστε για να ανταλλάξουμε απόψεις για το πρότζεκτ, το πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να αλλάξει. Η συνεργασία είναι υποδειγματική. Μπορώ να πω ότι πιθανότατα δεν είχα καλύτερο πρόεδρο ή ιδιοκτήτη στην καριέρα μου.

Σίγουρα είναι εκκεντρικός, το είδατε κι εσείς ότι αγαπά να τραγουδά και αγαπάει τα αυτοκίνητα ταχύτητας. Είναι παλιός πρωταθλητής εκεί. Από ό,τι έχω ακούσει, είναι χρόνια ο καλύτερος οδηγός ράλι. Άρα είναι και επαγγελματίας αθλητής, πέρα από το ότι είναι ιδιοκτήτης της Sea Jets, του μεγαλύτερου στόλου στο Αιγαίο. Η καρδιά του ανήκει στην ΑΕΚ και σε αυτή την ομάδα. Για μένα είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχα ποτέ».

Για το αν θεωρεί τον εαυτό του, τον καλύτερο Σέρβο προπονητή:

«Δεν έχω καμία πρόθεση να ανταγωνιστώ οποιονδήποτε από τους συναδέλφους μου. Πραγματικά ποτέ δεν μετρώ τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί ποιος από εμάς είναι καλύτερος ή πιο επιτυχημένος. Πολύ απλά, απολαμβάνω τη δουλειά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πραγματικά μου αρέσει εδώ, μαζί με το επιτελείο μου.

Όπου κι αν βρεθήκαμε, λίγο-πολύ πετύχαμε αποτελέσματα. Αυτό είναι που με κινεί και όλους εμάς μαζί. Αυτό είναι πάντα το κίνητρό μου. Βρίσκομαι σε ένα ομαδικό άθλημα, οπότε μια ατομικιστική προσέγγιση σε αυτά τα πράγματα μου φαινόταν πάντοτε κάπως ξένη. Παρότι υπάρχουν ατομικά βραβεία, για πρώτο σκόρερ, παίκτη ή ασίστ, καθώς και για καλύτερο προπονητή, πάντα αναρωτιέμαι πόσο πραγματικά μετρήσιμα είναι. Όλοι εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον.

Όποιος έχει δουλέψει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ ή στην υδατοσφαίριση γνωρίζει πόσο ζωτικής σημασίας είναι αυτό. Φυσικά, οι παίκτες και οι προπονητές είναι οι πιο προβεβλημένοι, αλλά οι άνθρωποι που κουρεύουν το γρασίδι, οι μάγειρες και οι σερβιτόροι στη βάση, ο οδηγός του πούλμαν, όλοι προσφέρουν ενέργεια».

Για την επιτυχία του στην πρώτη σεζόν με την ΑΕΚ:

«Νιώθω καταπληκτικά. Το λέω αυτό χωρίς καμία ψεύτικη μετριοφροσύνη. Πραγματικά αισθάνομαι υπέροχα, μαζί με το επιτελείο μας και τις οικογένειές μας που βρίσκονται εδώ. Αυτές είναι μερικές από τις πιο όμορφες ημέρες της ζωής μας. Δεν εννοώ μόνο αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά ολόκληρη τη χρονιά. Όσοι από εμάς βρισκόμαστε μέσα στη διαδικασία γνωρίζουμε ότι η απόλαυση βρίσκεται σε αυτή την καθημερινή διαδικασία.

Οι φίλαθλοι συνήθως χαίρονται περισσότερο στο τέλος, όταν έρχονται τα τρόπαια και τα κύπελλα και αυτό αποτελεί μια ικανοποίηση, αλλά για μένα, η απόλαυση ήταν όλη η χρονιά και η διαδρομή που διανύσαμε. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνέντευξής μας τον Νοέμβριο, αξιολογούσαμε την κατάσταση, και τώρα μπορούμε επιτέλους να τραβήξουμε τη γραμμή στο τέλος της σεζόν. Ήταν απίστευτα επιτυχημένη και απόλαυσα τα πάντα. Από την πρώτη μέρα, και ιδιαίτερα αυτές τις τελευταίες».

Για το γεγονός ότι δεν κοιμήθηκε μετά την φιέστα:

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κοιμηθεί εδώ και οκτώ ημέρες. Είχα την πολυτέλεια ενός καλού βραδινού ύπνου την περασμένη Τρίτη, καθώς πήγαμε στη Θεσσαλονίκη μία ημέρα νωρίτερα για τον αγώνα της Τετάρτης, και πρόλαβα μία νύχτα εδώ επειδή ο εορτασμός ξεκίνησε ουσιαστικά μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν πριν από οκτώ ημέρες.

Εκείνη η στιγμή ήταν πολύ πιο έντονη από αυτή μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, επειδή ήταν η άμεση στιγμή της κατάκτησης του τίτλου. Και κυριολεκτικά διαρκεί ημέρες: στο γήπεδο, στην προπόνηση, στις ανοιχτές προπονήσεις, όπου κι αν εμφανιστείς. Είχαμε γεύματα, μετά τη βραδιά στα μπουζούκια μετά τον αγώνα, έπειτα το γήπεδο... Έχω χάσει το μέτρημα όλων των εορτασμών».

Για το ότι οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί πολλές φορές λειτουργούν αρνητικά:

«Απολύτως. Το είπα αυτό στη συνέντευξη Τύπου, αλλά όχι για να αποθαρρύνω τον ίδιο τον εορτασμό, αυτές είναι ημέρες χαράς. Οι άνθρωποι εδώ ξέρουν να γιορτάζουν, και πρέπει να το κάνουν. Αν κάποιος ξέρει πώς να γιορτάζει, αυτοί είναι οι Έλληνες. Αυτό που ζήσαμε αυτή τη σεζόν ήταν απίστευτο. Παίξαμε έναν αγώνα πρωταθλήματος στον Βόλο, στον Βορρά, 350 έως 400 χιλιόμετρα από την Αθήνα, και 22.000 φίλαθλοί μας εμφανίστηκαν σε εκτός έδρας παιχνίδι! Είκοσι δύο χιλιάδες. Κρήτη, Σέρρες... όπου κι αν πηγαίνουμε, έξι, επτά, οκτώ χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ εμφανίζονται. Στη Φλωρεντία, οι ντόπιοι δεν ήξεραν τι να κάνουν μαζί τους.

Είχαμε 1.200 εισιτήρια, αλλά 8.000 φίλαθλοι εμφανίστηκαν στην πόλη, οπότε οι Ιταλοί άνοιξαν έναν ακόμη τομέα και έβαλαν τους άλλους 5.000 κοντά στο Ντουόμο με μια γιγαντοοθόνη για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Πόσες φορές ζήτησαν ανοιχτή προπόνηση; Οι υποδοχές στα αεροδρόμια, στα ξενοδοχεία... Το έχω πει αυτό ένα εκατομμύριο φορές στους Έλληνες δημοσιογράφους. Δεν είμαι σίγουρος πόσο καλύφθηκε αυτό πίσω στην πατρίδα, αν και εσείς το κάνατε κάτι περισσότερο από επαγγελματικά, και σας ευχαριστώ γι’ αυτό.

Όλη εκείνη η διαδρομή δημιούργησε μέσα μου ένα απίστευτο αίσθημα υποχρέωσης. Νιώθαμε τόση αγάπη όλον αυτόν τον καιρό, που θα ντρεπόμουν να μην ανταποδώσω κάτι. Δεν πιστεύω ότι έπρεπε οπωσδήποτε να κατακτήσουμε τον τίτλο ως απόλυτη απαίτηση, αλλά έπρεπε να κάνουμε τα πάντα και ακόμη περισσότερα για να τους το ανταποδώσουμε. Πιστεύω ότι τους το ανταποδώσαμε με τον πιο όμορφο δυνατό τρόπο».

Για το πόσο απαιτητική θα είναι η νέα σεζόν καθώς όλοι θα θέλουν να ρίξουν την ΑΕΚ από την κορυφή:

«Όλοι θα μας πάρουν πολύ πιο σοβαρά απ’ ό,τι αυτή τη σεζόν. Αν φέτος ξεκινήσαμε από θέση αουτσάιντερ, αντικειμενικά ως η τέταρτη ομάδα στην κατάταξη, την οποία κανείς δεν περίμενε στην κορυφή, τώρα μας βλέπουν ως πραγματική απειλή. Δεν είναι μόνο ο τίτλος, είναι και οι εμφανίσεις μας στην Ευρώπη και στα ντέρμπι. Έχουμε αλλάξει την κατάσταση κατά 180 μοίρες σε σύγκριση με το τέλος της περσινής σεζόν, όταν ο σύλλογος έχασε και τα έξι ντέρμπι στα play offs.

Τώρα, είμαστε αήττητοι εδώ και δέκα αγώνες στα ντέρμπι. Ο ανταγωνισμός εδώ είναι εξαιρετικά σοβαρός: ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με τεράστια μπάτζετ, αλλά και ο ΠΑΟΚ επίσης. Είναι σοβαροί από κάθε άποψη, ποδοσφαιρικά, οικονομικά και παραδοσιακά. Επιπλέον, αυτό που ήταν αρκετό φέτος δεν θα είναι αρκετό του χρόνου. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε όλα, σε κάθε επίπεδο: από το ρόστερ και το τεχνικό επιτελείο μέχρι την οργάνωση του συλλόγου. Πρέπει να ανεβάσουμε τα πάντα κατά ένα ορισμένο ποσοστό ώστε να επαναλάβουμε κάτι παρόμοιο την επόμενη χρονιά».

Για τις αυξημένες προσδοκίες και τον στόχο του Champions League:

«Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να το αποφύγουμε αυτό. Παίζουμε στα playoffs του Champions League, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε εξασφαλισμένη συμμετοχή στους ομίλους του Europa League και πιθανότητα παρουσίας στην ελίτ διοργάνωση. Βρισκόμαστε στο όριο του να είμαστε ισχυροί στην κλήρωση, παρότι τριπλασιάσαμε τον συντελεστή του συλλόγου αυτή τη σεζόν.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά είχε μια ανοδική χρονιά. Τέσσερις ομάδες αγωνίζονταν στις τελικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Οι Έλληνες θα αποκομίσουν τα πραγματικά οφέλη αυτής της σεζόν το καλοκαίρι του 2027/28, όταν θα έχουν έναν απευθείας εκπρόσωπο στο Champions League και έναν δεύτερο στα προκριματικά».

Για το αν ήρθε στο ελληνικό ποδόσφαιρο την κατάλληλη στιγμή:

«Είχα κάποιες μικρές προκαταλήψεις ή έλλειψη γνώσης πριν έρθω, αλλά αυτές είναι ιστορικές ημέρες για το συλλογικό ποδόσφαιρο εδώ. Η Ελλάδα οδεύει προς το Top 10 της βαθμολογίας των συντελεστών. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι οι σύλλογοι έδειξαν πως είναι ικανοί όχι μόνο να συμμετέχουν αλλά και να ανταγωνίζονται πραγματικά.

Ο Ολυμπιακός έφτασε σε τελικό, ενώ οι ομάδες προκρίνονται από τους ομίλους τους και συγκεντρώνουν βαθμούς. Μπορεί κανείς να δει την εισροή χρημάτων στους τέσσερις μεγάλους συλλόγους, με τον Άρη ως πέμπτο. Ο Ηρακλής επέστρεψε επίσης με τεράστια βάση φιλάθλων... Επομένως, το Champions League είναι ξεκάθαρος στόχος».

Για το πόσο απαιτητική θα είναι η προετοιμασία της ΑΕΚ για να φτάσει στη League Phase του Champions League:

«Θα έχουμε ένα μειονέκτημα γιατί δεν θα προερχόμαστε από πλήρη αγωνιστικό ρυθμό. Υπάρχει πιθανότητα να παίξουμε το Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ πριν από αυτό, μια ευκαιρία για ακόμη ένα τρόπαιο, αλλά αυτό ακόμη εξετάζεται.

Πιθανοί αντίπαλοι στην κλήρωση είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, η Λεχ Πόζναν, η Σλόβαν Μπρατισλάβας... όποιος κι αν είναι, πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί αυτό είναι πρωτίστως ζωτικής οικονομικής σημασίας για τον σύλλογο. Η διαφορά στα χρηματικά έπαθλα μεταξύ του Champions League και του Europa League είναι τεράστια, πολύ μεγαλύτερη από τη διαφορά ανάμεσα στο Europa League και το Conference League.

Εγώ και το επιτελείο μου έχουμε βρεθεί ξανά στο Champions League, έχουμε περάσει από αρκετές πορείες στο Europa League και τώρα στο Conference League με την ΑΕΚ. Θέλουμε ξανά αυτό το επίπεδο της ελίτ».