AEK: Τιμωρία από τη ΔΕΑΒ για καταστροφές στην «Allwyn Arena» - Κλήθηκε και για συμπλοκές με την ΕΛΑΣ

Με μερικό κλείσιμο της «Allwyn Arena» για το πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΑΕΚ από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, εξαιτίας της εισβολής οπαδών της χωρίς εισιτήριο, στο ματς-φιέστα της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι-οφ με τον Ολυμπιακό.

Η ποινή αφορά τις θύρες 21-23 του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου συνέβη το περιστατικό.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση της ΔΕΑΒ, «... άγνωστοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας (security), που αυτή είχε προσλάβει, κατέστρεψαν με άσκηση βίας τα τουρνικέ των θυρών 21-23 της ανωτέρω αθλητικής εγκαταστάσεως, προκειμένου να εισέλθουν, όπως και εισήλθαν τελικώς μαζικά εντός αυτής μεγάλος αριθμός εξ αυτών, χωρίς έλεγχο εισιτηρίων».

Παράλληλα, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ, για τις 26/5, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις συμπλοκές που σημειώθηκαν στα πέριξ του γηπέδου, πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, μεταξύ οπαδών της Ένωσης και αστυνομικών δυνάμεων, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

β) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

από τα οποία προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 17/05/2026, στο γήπεδο «ALLWYN ARENA», για την 6η αγωνιστική των Playoffs του πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, άγνωστοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας (security), που αυτή είχε προσλάβει, κατέστρεψαν με άσκηση βίας τα τουρνικέ των θυρών 21-23 της ανωτέρω αθλητικής εγκαταστάσεως, προκειμένου να εισέλθουν, όπως και εισήλθαν τελικώς μαζικά εντός αυτής μεγάλος αριθμός εξ αυτών, χωρίς έλεγχο εισιτηρίων,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 20/2026 Πράξη της, σε βάρος της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΑΕΚ», τη διοικητική κύρωση, της απαγόρευσης χρήσης από θεατές των κερκίδων στις οποίες οδηγούν οι θύρες 21-23 της αθλητικής εγκαταστάσεως της ALLWYN ARENA, για μία (1) αγωνιστική, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Καλεί σε ακρόαση, στις 26/05/2026, την ΠΑΕ ΑΕΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα πριν τον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 17/05/2026, στο γήπεδο «ALLWYN ARENA», για την 6η αγωνιστική των Playoffs του πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026 και αφορά σε συμπλοκές μεταξύ φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του ανωτέρω γηπέδου με τις εκεί παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις για την τήρηση της τάξης, οι οποίες, μεταξύ άλλων, επέφεραν τον τραυματισμό δύο (2) αστυνομικών.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν.4 326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.