Για τον αγώνα της ζωής της κόντρα στον καρκίνο μίλησε η αρχηγός του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ.

Η νέα εκπομπή του Onsports «Βράσε Μπάλα» κάνει πρεμιέρα με μια ξεχωριστή καλεσμένη, καθώς η Πέννυ Ρόγκα είναι το πρόσωπο που κάνει το ποδαρικό. Η λίμπερο του Παναθηναϊκού μπαίνει στην… κουζίνα και ανοίγει την καρδιά της στην Έλβη Μιχαηλίδου μιλώντας για τη ζωή και την πορεία της, μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Σε μια συνέντευξη γεμάτη συναίσθημα, η Πέννυ Ρόγκα αναφέρεται στην αγάπη της για το βόλεϊ, στις μεγάλες στιγμές που έχει ζήσει με τον Παναθηναϊκό, αλλά και στη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας. Παράλληλα, μιλά για την παιδική της ηλικία και τα όνειρα που έχει για το μέλλον.

Η Πέννυ αποκαλύπτει ακόμη αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να δημιουργήσει οικογένεια, ενώ δεν λείπουν και οι πιο χαλαρές και απολαυστικές στιγμές στην κουζίνα της εκπομπής, όπου μαζί με την Ελβη ετοιμάζουν scrambled eggs και συζητούν με χιούμορ και αυθεντικότητα.

Το πρώτο επεισόδιο του «Βράσε Μπάλα» υπόσχεται δυνατές εξομολογήσεις, ανθρώπινες στιγμές αλλά και πολύ… γέλιο σε μια διαφορετική πλευρά της Πέννυς Ρόγκα, όπως δεν την έχουμε ξαναδεί.