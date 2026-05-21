Γιασικεβίτσιους: «Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ»

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρίσκεται ο Σαρούνας Γαισικεβίτσιους ο οποίος θα επιστρέψει σε γνώριμα λημέρια και σε αγαπημένα μέρη.

Οι δηλώσεις του Γιασικεβίτσιους:

«Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να βασιστούμε στην άμυνα πολύ. Πάντα πρέπει να είναι η βάση σε πολλά πράγματα που προσπαθείς να χτίσεις. Βελτιωθήκαμε επιθετικά. Ελπίζω να καταφέρουμε να το βγάλουμε στο παρκέ αύριο.

Ο Γιώργος (σ.σ. Μπαρτζώκας) έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο. Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ, θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνω. Ελπίζω να έχουμε καλά 40 λεπτά.

Όλοι καταλαβαίνουν την κατάσταση. Είμαστε εδώ για να έχουμε καλά 40 λεπτά και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα τα άλλα θα ξεχαστούν».