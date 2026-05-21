Ντε Κολό: «Είμαι ο Νάντο Ντε Κολό και θα το απολαύσω»

Ο Γάλλος σούπερ σταρ μετράει αντίστροφα για τη… συνταξιοδότησή του και στο τελευταίο Final-4 της καριέρας του είναι πανέτοιμος να το ζήσει όσο ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα είναι η τελευταία μου σεζόν και όταν είχα την ευκαιρία να πάω στη Φενέρ, ήταν η τέλεια ευκαιρία για μένα. Μίλησα πολύ με τη γυναίκα μου και ήμασταν στην ίδια σελίδα. Υπήρχε μεγάλο κίνητρο για μένα. Αυτό που λέω συνήθως είναι ότι θα απολαύσω τη στιγμή. Είμαι ο Νάντο Ντε Κολό και θα το απολαύσω, φροντίζοντας να δώσω το καλύτερο που μπορώ».

Για το τελευταίο σουτ: «Το τελευταίο σουτ έχει να κάνει με το ποιος βρίσκεται στην καλύτερη βραδιά».