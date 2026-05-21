Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Όποιος ξεχνάει και απαξιώνει είναι ανάξιος να αγαπάει την ομάδα μας»

Τις τελευταίες ώρες έχουν γραφτεί πολλά και έχουν δικαινηθεί πάρα πολλές φήμες αναφορικά με τον Παναθηναϊκό και τον Εργκίν Αταμάν, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σήμερα το πρωί μέσω instagram να παίρνει θέση.

Λίγο πριν την συνάντηση, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από ένα story στο Instagram γράφοντας: «Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές. ΥΓ. Ψάχτε να δείτε πού είναι το σημερινό ραντεβού μας».