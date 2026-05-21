Λαμπρόπουλος: «Αυτό που καταφέραμε είναι μεγαλύτερο απ’ ότι είχα ονειρευτεί»

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποχωρεί από τον ΟΦΗ μετά από τρία χρόνια και συγκινεί με τα λόγια του για όσα έζησε με τη φανέλα της Κρητικής ομάδας.

Αναλυτικά έγραψε:

«3 χρόνια πριν που ήρθα στον σύλλογο ένιωσα τη δυναμική του συλλόγου και πίστεψα βαθιά μέσα μου πως μπορούμε να καταφέρουμε μεγάλα πράγματα!

3 χρόνια μετά αυτό που καταφέραμε είναι μεγαλύτερο από όσα είχα ονειρευτεί!

Σαν γονιός το να βλέπεις τα παιδιά στα σχολεία να φοράνε μαύρες, άσπρες και πορτοκαλί φανέλες, να τραγουδάνε τραγούδια της ομάδας μέσα στις τάξεις και να είναι περήφανα τελικά ήταν μεγαλύτερο από αυτό που πίστευα ότι μπορούμε να καταφέρουμε…

Στην αρχή για εμένα τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως θα ήθελα αλλά η επιθυμία μου για να πετύχω ήταν μεγαλύτερη από τις απογοητεύσεις!

Με ταπεινότητα προς τον σύλλογο συνέχισα και πάντα με σεβασμό και χωρίς έπαρση συνέχιζα να υπηρετώ την ομάδα που είναι πάνω απ’ όλους μας!

Και το τέλος γράφτηκε με μία τεράστια επιτυχία έπειτα από πολλά χρόνια δυσκολιών για την ομάδα!

Χαίρομαι που αφήνω πίσω μου μία ομάδα με αυτοπεποίθηση και με πολλές προκλήσεις μπροστά της!

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τους συμπαίκτες μου που μοιράστηκα αυτά τα 3 χρόνια τα αποδυτήρια και που παρά τις δυσκολίες μείναμε ενωμένοι, έπειτα όλους τους υπαλλήλους που ήταν δίπλα μας καθημερινά, τη διοίκηση και όλα τα προπονητικά τιμ!

Τέλος θα ήθελα να πω στους φιλάθλους της ομάδας και στα δύσκολα και στα εύκολα να είναι ένα με την ομάδα γιατί εμείς είμαστε περαστικοί ενώ αυτοί θα κρατούν πάντα την ομάδα ψηλά!

Ευχαριστώ ΟΦΗ».