· ΟΦΗ

Λαμπρόπουλος: «Αυτό που καταφέραμε είναι μεγαλύτερο απ’ ότι είχα ονειρευτεί»

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε το δικό του «αντίο» στον ΟΦΗ και συγκίνησε με το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Λαμπρόπουλος: «Αυτό που καταφέραμε είναι μεγαλύτερο απ’ ότι είχα ονειρευτεί»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποχωρεί από τον ΟΦΗ μετά από τρία χρόνια και συγκινεί με τα λόγια του για όσα έζησε με τη φανέλα της Κρητικής ομάδας.

Αναλυτικά έγραψε:

«3 χρόνια πριν που ήρθα στον σύλλογο ένιωσα τη δυναμική του συλλόγου και πίστεψα βαθιά μέσα μου πως μπορούμε να καταφέρουμε μεγάλα πράγματα!

3 χρόνια μετά αυτό που καταφέραμε είναι μεγαλύτερο από όσα είχα ονειρευτεί!

Σαν γονιός το να βλέπεις τα παιδιά στα σχολεία να φοράνε μαύρες, άσπρες και πορτοκαλί φανέλες, να τραγουδάνε τραγούδια της ομάδας μέσα στις τάξεις και να είναι περήφανα τελικά ήταν μεγαλύτερο από αυτό που πίστευα ότι μπορούμε να καταφέρουμε…

Στην αρχή για εμένα τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως θα ήθελα αλλά η επιθυμία μου για να πετύχω ήταν μεγαλύτερη από τις απογοητεύσεις!

Με ταπεινότητα προς τον σύλλογο συνέχισα και πάντα με σεβασμό και χωρίς έπαρση συνέχιζα να υπηρετώ την ομάδα που είναι πάνω απ’ όλους μας!

Και το τέλος γράφτηκε με μία τεράστια επιτυχία έπειτα από πολλά χρόνια δυσκολιών για την ομάδα!

Χαίρομαι που αφήνω πίσω μου μία ομάδα με αυτοπεποίθηση και με πολλές προκλήσεις μπροστά της!

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τους συμπαίκτες μου που μοιράστηκα αυτά τα 3 χρόνια τα αποδυτήρια και που παρά τις δυσκολίες μείναμε ενωμένοι, έπειτα όλους τους υπαλλήλους που ήταν δίπλα μας καθημερινά, τη διοίκηση και όλα τα προπονητικά τιμ!

Τέλος θα ήθελα να πω στους φιλάθλους της ομάδας και στα δύσκολα και στα εύκολα να είναι ένα με την ομάδα γιατί εμείς είμαστε περαστικοί ενώ αυτοί θα κρατούν πάντα την ομάδα ψηλά!

Ευχαριστώ ΟΦΗ».

COMMENTS
LATEST NEWS
11:18 EUROLEAGUE

Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Όποιος ξεχνάει και απαξιώνει είναι ανάξιος να αγαπάει την ομάδα μας»

10:54 EUROLEAGUE

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. με 4.000 Αστυνομικούς εν όψει του Final-4 του Telekom Center Athens

10:36 SUPER LEAGUE

Λαμπρόπουλος: «Αυτό που καταφέραμε είναι μεγαλύτερο απ’ ότι είχα ονειρευτεί»

10:10 EUROLEAGUE

Τζάμπολ σήμερα το απόγευμα στις 19:00 για το EUROLEAGUE BRING IT ON «παρέα με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»

10:03 MVP

Είναι το Streetlifting το νέο CrossFit;

10:03 ONSPORTS

Με σπασμένο δάχτυλο στον τελικό ο Εμιλιάνο Μαρτίνες

09:28 MVP

2026: Η χρονιά των gamers και ο επίσημος εχθρός της κοινωνικής ζωής

09:27 SUPER LEAGUE

Άμεσα αναμένεται η συνάντηση Μαρινάκη-Μεντιλίμπαρ

09:20 ΣΠΟΡ

Ξέσπασε και πάλι κατά του πατέρα του ο Τσιτσιπάς (vid)

08:15 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Pre Game… με συνεντεύξεις και προπονήσεις

07:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόστιμα στον ιδιοκτήτη της ΑΕΛ και στην ΠΑΕ ΟΦΗ

05:07 ΣΠΟΡ

Τέιλορ Σουίφτ: Νέες φωτογραφίες από την εμφάνισή της στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας