Ξέσπασε και πάλι κατά του πατέρα του ο Τσιτσιπάς (vid)

Για μια ακόμα φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έβαλε με τον πατέρα του χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις. 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Λέρνερ Τιέν, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας τα έβαλε για άλλη μια φορά με τον πατέρα του, μάλλον δυσαρεστημένος για κάποια οδηγία που του δόθηκε, λέγοντας αρκετές φορές «πού, γ@@@ το σπίτι σου».

Αυτό το ξέσπασμα προστίθεται στην ήδη μακρά λίστα με τα... ξεσπάσματα του Έλληνα τενίστα ο οποίος πολλές φορές στο παρελθόν τα έχει βάλει με τα μέλη της οικογένειάς του.

Τα νεύρα, πάντως, δεν βοήθησαν τον Στέφανο, που τελικά ηττήθηκε στα δύο σετ από τον νεαρό Αμερικανό (Νο.20) και στρέφει το βλέμμα του στο Roland Garros.

https://www.instagram.com/reel/DYkFjv7KxIs/
