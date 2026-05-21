Euroleague Final Four 2026: Pre Game… με συνεντεύξεις και προπονήσεις

Την κορυφή της Euroleague και της Ευρώπης θα διεκδικήσουν τις επόμενες ημέρες Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, στο Final Four 2026 που θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens». Οι τέσσερις «μονομάχοι» θα… κονταροχτυπηθούν την Παρασκευή (22/05) όπου θα λάβουν χώρα οι δύο ημιτελικοί, ωστόσο, η… διαδικασία θα ξεκινήσει με το… Pre Game, από το μεσημέρι της Πέμπτης (21/05).

Συγκεκριμένα, στο «Ίδρυμα Ωνάσης» στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων φιναλίστ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τον Κώστα Παπανικολάου από τον Ολυμπιακό, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Νάντο ντε Κολό εκ μέρους της Φενέρμπαχτσε, ο Πέδρο Μαρτίνεθ με τον Ζαν Μοντέρο για λογαριασμό της Βαλένθια και ο Σέρτζιο Σκαριόλο με τον Φακούντο Καμπάτσο από την Ρεάλ Μαδρίτης, θα τεθούν στην… διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου, μία ημέρα πριν την έναρξη της… δράσης στο glass floor του «Telekom Center Athens».

Λίγες ώρες αργότερα, άπαντες θα βρεθούν στο «στολίδι» των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Μαρούσι. Εκεί όπου θα πραγματοποιήσουν τις τελευταίες τους προπονήσεις πριν από τους δύο ημιτελικούς. Πριν η Φενέρμπαχτσε ξεκινήσει την… υπεράσπιση του στέμματός της από το Άμπου Ντάμπι, αλλά και οι Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια προσπαθήσουν να της το… αρπάξουν.

Πρώτη ομάδα που θα βρεθεί στο glass floor του «Telekom Center Athens» είναι η Φενέρμπαχτσε και θα ακολουθήσει ο Ολυμπιακός, μια και οι δύο αυτοί σύλλογοι αποτελούν το «ζευγάρι» του πρώτου ημιτελικού. Ακολούθως… θέση θα πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης και τέλος η Βαλένθια, μία ημέρα πριν τον ισπανικό «εμφύλιο».

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Euroleague Final Four 2026

Παρασκευή 22 Μαΐου

18:00 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

21:00 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή 24 Μαΐου

21:00 Τελικός