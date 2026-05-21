Τζάμπολ σήμερα το απόγευμα στις 19:00 για το EUROLEAGUE BRING IT ON «παρέα με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ ξεκινάει και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν είναι άλλο από το Telekom Center Athens.

Η Αθήνα γίνεται η πρωτεύουσα το μπάσκετ και το υπερσύγχρονο στολίδι των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων ανοίγει τις πύλες του για τις τελικές «μάχες» των τεσσάρων φιναλίστ με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα κοντραριστούν για να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση της κούπας και το Onsports είναι εδώ για να σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις.

Το EUROLEAGUE BRING IT ON παρέα με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κάνει τζάμπολ σήμερα στις 19:00, με τη Χριστίνα Βραχάλη να υποδέχεται τον Γιώργο Βόβορα.

Μαζί τους οι Δημήτρης Χατζηγεωργίου και Γιάννης Κουβόπουλος, για να αναλύσουν και να σχολιάσουν τους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής, μεταξύ Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια.

Από το Telkom Center Athens ο Γιώργος Κυριακόπουλος που θα μεταφέρει όλο το κλίμα και το ρεπορτάζ, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο τζάμπολ του Final-4 της Αθήνας.