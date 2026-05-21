Άρης: Συναντήθηκαν Σιάο και Μπουένο – Όσα ειπώθηκαν για το μέλλον των «κιτρινόμαυρων»

Ο Ρίτσαρντ Σιάο συναντήθηκε με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο και συζήτησαν για το πλάνο που έχουν στον Άρη, αλλά και την προοπτική της σταδιακής επιστροφής των «κιτρινόμαυρων» στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ανάμεσα στον Ρίτσαρντ Σιάο και τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τον οργανισμό και τις προοπτικές του Άρη τα επόμενα χρόνια.

Το «παρών» στη συνάντηση έδωσαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Αγαπητός Διακογιάννης, καθώς και ο general manager της ομάδας, Νίκος Ζήσης, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μετά τις διοικητικές αλλαγές.

Οι εκπρόσωποι του Άρη ανέπτυξαν το πλάνο της επόμενης ημέρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, αλλά και σε εκείνες που αναμένεται να ακολουθήσουν, με στόχο την αγωνιστική και οργανωτική ενίσχυση της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στο επίκεντρο βρέθηκε η προοπτική της σταδιακής επιστροφής του Άρη στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μέσα από ένα μοντέλο ανάπτυξης με σταθερές βάσεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Από την πλευρά της EuroLeague παρουσιάστηκαν οι σκέψεις και η φιλοσοφία που υπάρχουν για το μέλλον των διοργανώσεων, σε μία συνάντηση διερευνητικού χαρακτήρα, η οποία παράλληλα ανέδειξε και τη διάθεση ανοιχτής επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές σε υψηλό επίπεδο.

