«Υπέγραψε για δύο χρόνια στην Μοντερέι ο Αλμέιδα»

Ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Μοντερέι, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ματίας Αλμέιδα μετά το σύντομο πέρασμά του στη Σεβίλλη, φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αργεντινός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο με την Μοντερέι για τα επόμενα δύο χρόνια και επιστρέφει στο Μεξικό, όπου κατέκτησε τέσσερα Πρωταθλήματα με την Τσίβας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλμέιδα πέρασε και από τον πάγκο της ΑΕΚ από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

