Roland Garros: Γαλλικό εμπόδιο για τον Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του

Ευνοϊκή κλήρωση είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο του Roland Garros.

Ο Έλληνας τενίστας θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Γάλλο Αλεξάντρ Μιλέρ, Νο.108 στον κόσμο, απέναντι στον οποίο μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Εφόσον ο Τσιτσιπάς πάρει την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Γκρίκσπορ-Αρνάλντι, ενώ στον τρίτο γύρο λογικά θα βρίσκεται ο Μπεν Σέλτον.

Όποιος βρεθεί στη φάση των «16», θα συναντήσει πιθανότατα έναν εκ των Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Φράνσις Τιάφοου, ενώ στα προημιτελικά θα βρίσκεται εκτός απροόπτου ο ασταμάτητος Γιανίκ Σίνερ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κληρώθηκε στην κάτω πλευρά του ταμπλό, όπου βρίσκεται ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, αλλά ξεκινάει κόντρα στον επικίνδυνο Γάλλο Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ και ενδεχομένως να βρει στην πορεία του τους Ζοάο Φονσέκα και Κάσπερ Ρουντ.

Στα αξιοσημείωτα του πρώτου γύρου, η αναμέτρηση του Αρτούρ Φις με τον Σταν Βαβρίνκα, που αποχαιρετάει φέτος τη διοργάνωση του Roland Garros.