Roland Garros: Γαλλικό εμπόδιο για τον Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του
Με τον Αλεξάντρ Μιλέρ θα τεθεί αντιμέτωπος ο Στέφανος Τσιτσιπας στον πρώτο γύρο του Roland Garros.
Ευνοϊκή κλήρωση είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο του Roland Garros.
Ο Έλληνας τενίστας θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Γάλλο Αλεξάντρ Μιλέρ, Νο.108 στον κόσμο, απέναντι στον οποίο μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.
Εφόσον ο Τσιτσιπάς πάρει την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Γκρίκσπορ-Αρνάλντι, ενώ στον τρίτο γύρο λογικά θα βρίσκεται ο Μπεν Σέλτον.
Όποιος βρεθεί στη φάση των «16», θα συναντήσει πιθανότατα έναν εκ των Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Φράνσις Τιάφοου, ενώ στα προημιτελικά θα βρίσκεται εκτός απροόπτου ο ασταμάτητος Γιανίκ Σίνερ.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κληρώθηκε στην κάτω πλευρά του ταμπλό, όπου βρίσκεται ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, αλλά ξεκινάει κόντρα στον επικίνδυνο Γάλλο Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ και ενδεχομένως να βρει στην πορεία του τους Ζοάο Φονσέκα και Κάσπερ Ρουντ.
Στα αξιοσημείωτα του πρώτου γύρου, η αναμέτρηση του Αρτούρ Φις με τον Σταν Βαβρίνκα, που αποχαιρετάει φέτος τη διοργάνωση του Roland Garros.