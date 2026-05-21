ΑΕΚ: «Κοντά στην Ρέιντζερς ο Πενράις»

Σενάρια από το εξωτερικό συνδέουν τον Τζέιμς Πενράις με την Ρέιντζερς, καθώς το Transferfeed υποστηρίζει πως ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ, φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην ομάδα της Γλασκώβης, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Ο 27χρονος άσος πραγματοποίησε φέτος την πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ, η οποία αποτέλεσε παράλληλα και την πρώτη εμπειρία της καριέρας του εκτός Σκωτίας. Συνολικά κατέγραψε 33 συμμετοχές.