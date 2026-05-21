ΑΕΚ: «Κοντά στην Ρέιντζερς ο Πενράις»
Η Ρέιντζερς βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του αριστερού μπακ της ΑΕΚ, Τζέιμς Πενράις, όπως αναφέρει το Transferfeed.
Σενάρια από το εξωτερικό συνδέουν τον Τζέιμς Πενράις με την Ρέιντζερς, καθώς το Transferfeed υποστηρίζει πως ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ, φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην ομάδα της Γλασκώβης, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.
Ο 27χρονος άσος πραγματοποίησε φέτος την πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ, η οποία αποτέλεσε παράλληλα και την πρώτη εμπειρία της καριέρας του εκτός Σκωτίας. Συνολικά κατέγραψε 33 συμμετοχές.