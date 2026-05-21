· Ολυμπιακός

Φουρνιέ: «Άγρια μάχη με τη Φενέρ»

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την πολύ σημαντική αναμέτρηση με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Έβαν Φουρνιέ στις δηλώσεις του πριν από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για το Final Four στάθηκε στη δυσκολία του ματς.

Αναλυτικά:

«Το ότι γίνεται στην Αθήνα είναι κάτι συναρπαστικό για μένα. Το ότι δεν είναι ο Παναθηναϊκός δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο που βλέπουμε τα ματς. Ίσως μόνο στις εξέδρες. Αλλά θα το δούμε.

Τώρα αν είναι έχει λιγότερη πίεση ή όχι είναι κάτι που έχει να κάνει με τον καθένα προσωπικά.

Θα είναι μια άγρια μάχη ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες που είναι καλά προπονημένες».

