ΠΑΟΚ: Στην κορυφαία πεντάδα του Europe Cup ο Κλίβελαντ Μέλβιν

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα του φετινού FIBA Europe Cup, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πορείας του «Δικεφάλου του Βορρά», συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόκριση της ομάδας στον τελικό της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν από τη διοργανώτρια αρχή συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Μέλβιν Πάντζαρ και Λουκ Πέτρασεκ της τροπαιούχου Μπιλμπάο, καθώς και οι Ζόλταν Περλ και Αρνάντο Τόρο της Φάλκο Σομπάτελι.