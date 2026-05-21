· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Στην κορυφαία πεντάδα του Europe Cup ο Κλίβελαντ Μέλβιν

Ο Αμερικανός φόργουορντ του ΠΑΟΚ, Κλίβελαντ Μέλβιν, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα του FIBA Europe Cup για τη φετινή σεζόν.

ΠΑΟΚ: Στην κορυφαία πεντάδα του Europe Cup ο Κλίβελαντ Μέλβιν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα του φετινού FIBA Europe Cup, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πορείας του «Δικεφάλου του Βορρά», συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόκριση της ομάδας στον τελικό της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν από τη διοργανώτρια αρχή συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Μέλβιν Πάντζαρ και Λουκ Πέτρασεκ της τροπαιούχου Μπιλμπάο, καθώς και οι Ζόλταν Περλ και Αρνάντο Τόρο της Φάλκο Σομπάτελι.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:45 SUPER LEAGUE

LIVE Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR

18:45 SUPER LEAGUE

LIVE Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet

18:35 EUROLEAGUE

Μπόλντγουιν: «Θα είναι μια κλασική μάχη με τον Ολυμπιακό»

18:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Στην κορυφαία πεντάδα του Europe Cup ο Κλίβελαντ Μέλβιν

18:15 EUROLEAGUE

Βεζένκοφ: «Είμαστε πανέτοιμοι για τη Φενέρ»

18:11 EUROLEAGUE

Μιλουτίνοφ: «Είμαστε έτοιμοι και… πεινασμένοι»

18:04 EUROPA LEAGUE

Φουρνιέ: «Άγρια μάχη με τη Φενέρ»

17:59 EUROLEAGUE

«Η Ντουμπάι BC θα δώσει 750.000 δολάρια στη Μονακό για τον Ντιαλό»

17:53 MUNDIAL

Μουντιάλ: Επιστροφή Νόιερ για την Εθνική Γερμανίας

17:45 SUPER LEAGUE

LIVE Ατρόμητος - Πανσερραϊκός

17:29 ONSPORTS

Παναθηναϊκός: «Υπάρχει δρόμος για τη συμφωνία με Νέστρουπ» - Ποιον θα φέρει μαζί του στην Ελλάδα

17:25 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας