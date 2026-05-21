Χόρτον-Τάκερ: «Συναντήθηκα με τον Ναν, μου ευχήθηκε τα καλύτερα»

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, θα είναι απ’ τους… πονοκεφάλους του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four στο Telekom Center Athens. Ο Αμερικανός σταρ της Φενέρμπαχτσε έχει άριστη σχέση με τον Κέντρικ Ναν πέρα απ’ όλα τ’ άλλα, καθώς γνωρίζονται από παιδιά.

Μάλιστα, ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού τον επισκέφθηκε και τα είπαν, όπως αποκάλυψε ο Χόρτον-Τάκερ.

Αναλυτικά:

-Πριν δύο χρόνια ο φίλος σου Κέντρικ Ναν κέρδισε την Ευρωλίγκα στην πρώτη του σεζόν. Θα ήθελες να κάνεις το ίδιο, του έχεις μιλήσει;

«Φυσικά. Είναι λίγο αστείο, ήμουν μαζί του χθες το βράδυ, είχαμε μία όμορφη κουβέντα. Φυσικά, μου ευχήθηκε τα καλύτερα. Σίγουρα θα ήταν ωραίο κατόρθωμα να κερδίσω την Ευρωλίγκα στην πρώτη μου σεζόν και να έχω All-Time κατορθώματα και όλα αυτά, αλλά το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Νιώθω πως έχω βάλει τον εαυτό μου σε μία καλή θέση για την καριέρα μου εδώ».

- Ποια ήταν η συμβουλή του πριν το ματς με τον Ολυμπιακό;

«Να συνεχίσω να παίζω σκληρά και να είμαι ο εαυτός μου. Πολλοί στην Ευρωλίγκα ξέρουν τι παίκτης είμαι και νομίζω πως υπάρχει ένα νέο επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Αλλά δεν βλέπω προβλήματα με το πού είμαι τώρα. Αν συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου νομίζω θα είμαι σε καλή θέση και αυτό βοηθάει την ομάδα μας».