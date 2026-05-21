· Ολυμπιακός

Μιλουτίνοφ: «Είμαστε έτοιμοι και… πεινασμένοι»

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Φενέρ και στάθηκε στο πόσο πολύ θέλει την κούπα η ομάδα του.

Μιλουτίνοφ: «Είμαστε έτοιμοι και… πεινασμένοι»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ενόψει του Final-Four τόνισε πως ο Ολυμπιακός είναι πιο… πεινασμένος από ποτέ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη Nova:

«Δεν χρειάστηκε να ταξιδέψουμε, παίζουμε εδώ. Ανυπομονούμε για το Final-Four, είμαστε πραγματικά έτοιμοι και πεινασμένοι να κερδίσουμε μετά από τόσα χρόνια. Ελπίζω να το κάνουμε. Θα είναι μεγάλη και δύσκολη πρόκληση αλλά ελπίζω πως έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε».

Για το «κλειδί» που δεν είχαν στα προηγούμενα Final-Four: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και physical σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι. Η Μονακό ήταν πιο physical και για αυτό κέρδισε. Η Φενερμπαχτσέ παίζει πολύ physical, πρέπει να το ματσάρεις. Θα είναι μεγάλη δοκιμασία. Αν θέλουμε να κερδίσουμε το ματς, θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:45 SUPER LEAGUE

LIVE Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR

18:45 SUPER LEAGUE

LIVE Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet

18:35 EUROLEAGUE

Μπόλντγουιν: «Θα είναι μια κλασική μάχη με τον Ολυμπιακό»

18:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Στην κορυφαία πεντάδα του Europe Cup ο Κλίβελαντ Μέλβιν

18:15 EUROLEAGUE

Βεζένκοφ: «Είμαστε πανέτοιμοι για τη Φενέρ»

18:11 EUROLEAGUE

Μιλουτίνοφ: «Είμαστε έτοιμοι και… πεινασμένοι»

18:04 EUROPA LEAGUE

Φουρνιέ: «Άγρια μάχη με τη Φενέρ»

17:59 EUROLEAGUE

«Η Ντουμπάι BC θα δώσει 750.000 δολάρια στη Μονακό για τον Ντιαλό»

17:53 MUNDIAL

Μουντιάλ: Επιστροφή Νόιερ για την Εθνική Γερμανίας

17:45 SUPER LEAGUE

LIVE Ατρόμητος - Πανσερραϊκός

17:29 ONSPORTS

Παναθηναϊκός: «Υπάρχει δρόμος για τη συμφωνία με Νέστρουπ» - Ποιον θα φέρει μαζί του στην Ελλάδα

17:25 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας