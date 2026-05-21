Μιλουτίνοφ: «Είμαστε έτοιμοι και… πεινασμένοι»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ενόψει του Final-Four τόνισε πως ο Ολυμπιακός είναι πιο… πεινασμένος από ποτέ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη Nova:

«Δεν χρειάστηκε να ταξιδέψουμε, παίζουμε εδώ. Ανυπομονούμε για το Final-Four, είμαστε πραγματικά έτοιμοι και πεινασμένοι να κερδίσουμε μετά από τόσα χρόνια. Ελπίζω να το κάνουμε. Θα είναι μεγάλη και δύσκολη πρόκληση αλλά ελπίζω πως έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε».

Για το «κλειδί» που δεν είχαν στα προηγούμενα Final-Four: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και physical σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι. Η Μονακό ήταν πιο physical και για αυτό κέρδισε. Η Φενερμπαχτσέ παίζει πολύ physical, πρέπει να το ματσάρεις. Θα είναι μεγάλη δοκιμασία. Αν θέλουμε να κερδίσουμε το ματς, θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι».