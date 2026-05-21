· Ολυμπιακός

Βεζένκοφ: «Είμαστε πανέτοιμοι για τη Φενέρ»

Ο Σάσα Βεζένκοφ λίγο πριν από την τελευταία προπόνηση της ομάδας για τον αυριανό ημιτελικό τόνισε ότι ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος.

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει του Final- 4 της Αθήνας και τον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε και ξεκαθάρισε πως τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη πρόκληση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ στην NOVA:

«Ερχόμαστε με διαφορετικές παραμέτρους σε αυτό το γήπεδο τώρα. Πρέπει να ματσάρουμε την ένταση και τη δύναμη της Φενέρ. Για κάποιον λόγο είχε την καλύτερη άμυνα στην κανονική περίοδο και για κάποιον λόγο ήταν τόσο σταθερή.

Αν δεν ματσάρεις την ενέργεια τους δεν έχεις τύχη. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης, ξέρουν τον τρόπο για να κερδίζουν, όμως και εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Ο κόουτς Γιασικεβίτσιους είναι από τους κορυφαίους, έχει πολλές ιδέες μέσα στο παιχνίδι».

