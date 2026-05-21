«Η Ντουμπάι BC θα δώσει 750.000 δολάρια στη Μονακό για τον Ντιαλό»

Μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής είναι η Ντουμπάι, σύμφωνα με το Basketnews.

Η ομάδα των ΗΑΕ είναι έτοιμη να προσφέρει 750.000 ευσρώ στη Μονακό για να κάνει δικό της τον Άλφα Ντιαλό.

Η μετακίνηση του παίκτη εθα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, σύμφωνα με το δημοσίευμα και αναμένεται να τονώσει σημαντικά τα ταμεία της ομάδας του Μόντε Κάρλο.

Ο Ντιαλό ήταν και τη φετινή σεζόν από τους πρωταγωνιστές της Euroleague, μετρώντας 11,9 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ μέσο όρο.