Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ ξεκινάει και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν είναι άλλο από το Telekom Center Athens.

Η Αθήνα γίνεται η πρωτεύουσα του μπάσκετ και το υπερσύγχρονο στολίδι ανοίγει τις πύλες του για τις τελικές «μάχες» των τεσσάρων φιναλίστ με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα κοντραριστούν για να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση της κούπας και το Onsports είναι εδώ για να σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις.

Το EUROLEAGUE BRING IT ON παρέα με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κάνει τζάμπολ με τη Χριστίνα Βραχάλη να υποδέχεται τον Γιώργο Βόβορα.

Μαζί τους οι Δημήτρης Χατζηγεωργίου και Γιάννης Κουβόπουλος, για να αναλύσουν και να σχολιάσουν τους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής, μεταξύ Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια.

Από το Telekom Center Athens ο Γιώργος Κυριακόπουλος που θα μεταφέρει όλο το κλίμα και το ρεπορτάζ, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο τζάμπολ του Final-4 της Αθήνας.

Δείτε το EUROLEAGUE BRING IT ON παρέα με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: