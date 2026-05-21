Ρωσικά ΜΜΕ: «Ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες για τον Οζντόεφ»

Τη στιγμή που ο Μεγκομέντ Οζντόεφ είναι σε συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ, ρωσικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων για τον παίκτη της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Ιβάν Καρπόφ, ο Δικέφαλος έχει εκφράσει την επιθυμία να επεκτείνει το συμβόλαιο του 33χρονου μέσου, ο οποίος μένει ελεύθερος, ωστόσο την δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε συμφωνία μαζί του.

Όμως, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, η κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη για τον ΠΑΟΚ γιατί στο παιχνίδι έχουν μπει και άλλες ομάδες από την Ελλάδα που θέλουν να κάνουν δικό τους τον παίκτη.

«Ο Οζντόεφ δεν είναι ικανοποιημένος με τους όρους που του προτάθηκαν για την ανανέωση του συμβολαίου του. Ομάδες από τη Σαουδική Αραβία, την Ελλάδα και την Τουρκία έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη. Ωστόσο, είναι πιθανό να παραμείνει στον ΠΑΟΚ, εφόσον οι εμπλεκόμενες πλευρές καταφέρουν να φτάσουν σε συμφωνία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

