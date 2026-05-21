«Η Βαλένθια παρακολουθεί στενά τον Τι Τζέι Σορτς»

Η Βαλένθια είναι μία απ’ τις ομάδες που θα μετάσχουν στο Final Four του Telekom Center Athens, όμως ήδη έχει στραμμένο και το βλέμμα της στην επόμενη σεζόν. Θέλοντας να στελεχώσει ιδανικά το έμψυχο δυναμικό της, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εξαιρετική ομάδα που διαθέτει.

Σε αυτό το πλαίσιο στην Ισπανία γίνονται αναφορές για ενδιαφέρον των «πορτοκαλί» για τον Τι Τζέι Σορτς. Όπως ξεκαθαρίζουν, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι μία απ’ αυτές που παρακολουθεί τον γκαρντ των «πράσινων».

Με τα μέτωπα των Μοντέρο και Μπαντιό να είναι… ορθάνοιχτα, η Βαλένθια είναι προφανές πως προσπαθεί να είναι έτοιμη για μια πιθανή επόμενη μέρα χωρίς αυτούς.