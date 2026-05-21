· Βαλένθια · Παναθηναϊκός

«Η Βαλένθια παρακολουθεί στενά τον Τι Τζέι Σορτς»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, η ομάδα που πήρε την πρόκριση για το Final Four έχει στη λίστα της τον γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR. 

«Η Βαλένθια παρακολουθεί στενά τον Τι Τζέι Σορτς»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βαλένθια είναι μία απ’ τις ομάδες που θα μετάσχουν στο Final Four του Telekom Center Athens, όμως ήδη έχει στραμμένο και το βλέμμα της στην επόμενη σεζόν. Θέλοντας να στελεχώσει ιδανικά το έμψυχο δυναμικό της, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εξαιρετική ομάδα που διαθέτει.

Σε αυτό το πλαίσιο στην Ισπανία γίνονται αναφορές για ενδιαφέρον των «πορτοκαλί» για τον Τι Τζέι Σορτς. Όπως ξεκαθαρίζουν, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι μία απ’ αυτές που παρακολουθεί τον γκαρντ των «πράσινων».

Με τα μέτωπα των Μοντέρο και Μπαντιό να είναι… ορθάνοιχτα, η Βαλένθια είναι προφανές πως προσπαθεί να είναι έτοιμη για μια πιθανή επόμενη μέρα χωρίς αυτούς.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πόρτο: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τιάγκο Σίλβα

21:33 SUPER LEAGUE

Super League: Η τελική βαθμολογία των play outs

21:11 SUPER LEAGUE

Κηφισιά – ΑΕΛ 3-2: Τα highlights της αναμέτρησης

21:02 SUPER LEAGUE

Κηφισιά – ΑΕΛ 3-2: Με «γλυκό» τρόπο ολοκλήρωσε τη σεζόν η ομάδα του Λέτο

20:58 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR 1-2: Έκλεισαν με τη νίκη τη σεζόν οι Αρκάδες

20:39 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 6-0: Τα highlights της αναμέτρησης

20:37 EUROLEAGUE

«Η Βαλένθια παρακολουθεί στενά τον Τι Τζέι Σορτς»

20:05 EUROLEAGUE

Final Four Euroleague 2026: Το μπασκετικό Q&A του Παύλου Μαρινάκη

19:48 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος-Πανσερραϊκός 6-0: Ιδανικό φινάλε με καρέ Τσούμπερ για τους Περιστεριώτες

19:32 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή στις προπονήσεις με δύο προβλήματα

19:14 EUROLEAGUE

Δείτε το EUROLEAGUE BRING IT ON «παρέα με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»

18:53 EUROLEAGUE

Χόρτον-Τάκερ: «Συναντήθηκα με τον Ναν, μου ευχήθηκε τα καλύτερα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας