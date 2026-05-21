Super League: Η τελική βαθμολογία των play outs

Αυλαία… έπεσε στη φετινή αγωνιστική περίοδο για την πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία. Την Πέμπτη (21/05) έλαβε χώρα η τελευταία αγωνιστική των play outs, η οποία ήταν βαθμολογικά αδιάφορη, αφού ΑΕΛ και Πανσερραϊκός είχαν ήδη υποβιβαστεί από την Super League.

Την πρώτη θέση στο… μίνι πρωτάθλημα πήρε ο Ατρόμητος, ο οποίος επιβλήθηκε 6-0 του Πανσερραϊκού, ενώ η Κηφισιά επικράτησε 3-2 της ΑΕΛ. Τέλος, ο Αστέρας AKTOR πήρε το «διπλό» 2-1 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής:

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 6-0

Κηφισιά - ΑΕΛ 3-2

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 1-2

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)