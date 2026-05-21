Super League: Η τελική βαθμολογία των play outs
Στην 3η θέση της ειδικής βαθμολογίας των play outs της Super League τερμάτισε ο Αστέρας AKTOR «πιάνοντας» τον Παναιτωλικό στους 36 βαθμούς, με τον Ατρόμητο να παίρνει την κορυφή.
Αυλαία… έπεσε στη φετινή αγωνιστική περίοδο για την πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία. Την Πέμπτη (21/05) έλαβε χώρα η τελευταία αγωνιστική των play outs, η οποία ήταν βαθμολογικά αδιάφορη, αφού ΑΕΛ και Πανσερραϊκός είχαν ήδη υποβιβαστεί από την Super League.
Την πρώτη θέση στο… μίνι πρωτάθλημα πήρε ο Ατρόμητος, ο οποίος επιβλήθηκε 6-0 του Πανσερραϊκού, ενώ η Κηφισιά επικράτησε 3-2 της ΑΕΛ. Τέλος, ο Αστέρας AKTOR πήρε το «διπλό» 2-1 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής:
- Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 6-0
- Κηφισιά - ΑΕΛ 3-2
- Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 1-2
Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)
- Ατρόμητος 46
- Κηφισιά 41
- Αστέρας Τρίπολης 36
- Παναιτωλικός 36
- ΑΕΛ 30 -Υποβιβασμός
- Πανσερραϊκός 29 -Υποβιβασμός