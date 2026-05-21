Κλαμπ Μπριζ · Ολυμπιακός

Βέλγιο: Πήρε το πρωτάθλημα ο εκπληκτικός Τζόλης, έφερε χαμόγελα στον Ολυμπιακό

Γκολ και ασίστ από τον ασταμάτητο Έλληνα διεθνή που… έστεψε πρωταθλήτρια την Κλαμπ Μπριζ – Πώς ευνόησε τον Ολυμπιακό αυτή η εξέλιξη. 

Το 2-2 της Κλαμπ Μπριζ στην έδρα της Μέχελεν, της έστεψε πρωταθλήτρια Βελγίου. Η ιστορική ομάδα είχε για απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος πέτυχε γκολ, ενώ είχε και ασίστ.

Κάπως έτσι οι Φλαμανδοί πανηγύρισαν το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Ουνιόν Σελ Ζιλουάζ.

Κάτι που επηρεάζει τον Ολυμπιακό, μια και η συγκεκριμένη ομάδα θα είναι στο League Path των «ερυθρόλευκων» στα προκριματικά. Μάλιστα η Ουνιόν έχει χαμηλότερο συντελεστή από τον Ολυμπιακό, έτσι οι Πειραιώτες αν βρεθούν στον γ’ προκριματικό γύρο, θα έχουν εξασφαλισμένη θέση στους ισχυρούς.

