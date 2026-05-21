Ρεάλ Μαδρίτης: Προπονήθηκε στο Telekom Center ο Γιούρτσεβεν
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ακολούθησε την αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα και επέστρεψε στο γήπεδο όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.
Στην Αθήνα βρίσκεται με την αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, παρότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Euroleague Final Four 2026.
Ο Τούρκος σέντερ, που εντάχθηκε πρόσφατα στους Μαδριλένους, συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ομάδας στο «T-Center», επιστρέφοντας σε ένα γήπεδο που γνωρίζει πολύ καλά από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό AKTOR.
Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον Γιούρτσεβεν μετά τη λήξη της προθεσμίας για τις δηλώσεις νέων παικτών στη Euroleague, γεγονός που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στο Final 4.
Παρόλα αυτά, ο 26χρονος σέντερ ταξίδεψε κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή της ισπανικής ομάδας και έδωσε το «παρών» στην προπόνηση στο «T-Center», όπου αγωνίστηκε για περίπου ενάμιση χρόνο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.