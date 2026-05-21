Ρεάλ Μαδρίτης: Προπονήθηκε στο Telekom Center ο Γιούρτσεβεν

Στην Αθήνα βρίσκεται με την αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, παρότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Euroleague Final Four 2026.

Ο Τούρκος σέντερ, που εντάχθηκε πρόσφατα στους Μαδριλένους, συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ομάδας στο «T-Center», επιστρέφοντας σε ένα γήπεδο που γνωρίζει πολύ καλά από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον Γιούρτσεβεν μετά τη λήξη της προθεσμίας για τις δηλώσεις νέων παικτών στη Euroleague, γεγονός που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στο Final 4.

Παρόλα αυτά, ο 26χρονος σέντερ ταξίδεψε κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή της ισπανικής ομάδας και έδωσε το «παρών» στην προπόνηση στο «T-Center», όπου αγωνίστηκε για περίπου ενάμιση χρόνο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.