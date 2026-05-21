· Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης: Προπονήθηκε στο Telekom Center ο Γιούρτσεβεν

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ακολούθησε την αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα και επέστρεψε στο γήπεδο όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ρεάλ Μαδρίτης: Προπονήθηκε στο Telekom Center ο Γιούρτσεβεν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Αθήνα βρίσκεται με την αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, παρότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Euroleague Final Four 2026.

Ο Τούρκος σέντερ, που εντάχθηκε πρόσφατα στους Μαδριλένους, συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ομάδας στο «T-Center», επιστρέφοντας σε ένα γήπεδο που γνωρίζει πολύ καλά από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον Γιούρτσεβεν μετά τη λήξη της προθεσμίας για τις δηλώσεις νέων παικτών στη Euroleague, γεγονός που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στο Final 4.

Παρόλα αυτά, ο 26χρονος σέντερ ταξίδεψε κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή της ισπανικής ομάδας και έδωσε το «παρών» στην προπόνηση στο «T-Center», όπου αγωνίστηκε για περίπου ενάμιση χρόνο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:23 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Προπονήθηκε στο Telekom Center ο Γιούρτσεβεν

23:14 SUPER LEAGUE

Άρης: Μεταγραφικό ban επέβαλλε η FIFA στους Θεσσαλονικείς

23:12 EUROLEAGUE

Το «Telekom Center Athens» στους... ρυθμούς του Euroleague Final Four 2026

22:53 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έκλεισε το deal με την Μπράιτον για Κοστίνια - Αυτή είναι η συμφωνία

22:41 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Ράντοβιτς, Περούγκα, Νέντοβιτς σφυρίζουν Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

22:13 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Αλμπέρτο Τζουλιάνι

21:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πόρτο: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τιάγκο Σίλβα

21:33 SUPER LEAGUE

Super League: Η τελική βαθμολογία των play outs

21:11 SUPER LEAGUE

Κηφισιά – ΑΕΛ 3-2: Τα highlights της αναμέτρησης

21:02 SUPER LEAGUE

Κηφισιά – ΑΕΛ 3-2: Με «γλυκό» τρόπο ολοκλήρωσε τη σεζόν η ομάδα του Λέτο

20:58 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR 1-2: Έκλεισαν με τη νίκη τη σεζόν οι Αρκάδες

20:39 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 6-0: Τα highlights της αναμέτρησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας