· Μπράιτον Χοβ Άλμπιον · Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έκλεισε το deal με την Μπράιτον για Κοστίνια - Αυτή είναι η συμφωνία

Μετά τον Μπάμπη Κωστούλα, η Μπράιτον προχώρησε σε δεύτερη μεγάλη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, αποκτώντας τον Κοστίνια με πενταετές συμβόλαιο.

Η Μπράιτον συνεχίζει τις επενδύσεις σε ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, καθώς μετά τη μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα, ολοκλήρωσε και την απόκτηση του Κοστίνια έναντι 10+1 εκατ. ευρώ.

Οι δύο ομάδες κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία για τη μετακίνηση του Πορτογάλου μπακ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.

Η αγγλική ομάδα θα καταβάλει στους «ερυθρόλευκους» ποσό που φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται ακόμη ένα εκατομμύριο μέσω μπόνους επίτευξης στόχων. Πρόκειται για τη δεύτερη μεταγραφή παίκτη του Ολυμπιακού προς τη Μπράιτον, μετά τα περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ που είχαν δαπανηθεί για τον Μπάμπη Κωστούλα το περασμένο καλοκαίρι.

Παράλληλα, οι αποδοχές του Κοστίνια στην αγγλική ομάδα αναμένεται να είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με εκείνες που είχε στους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Πορτογάλο ακραίο αμυντικό το 2024 από τη Ρίο Άβε και μέσα σε δύο χρόνια αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ομάδας τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη.

Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» κατέγραψε συνολικά 74 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.

